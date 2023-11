El dardo de Felipe Melo a Lionel Scaloni: "Messi es el número 1, pero..."

Es que, el delantero registró 13 goles en 12 partidos y 2 asistencias, ubicándose como el máximo goleador de la Copa Libertadores. Incluso, marcó en todas las fases, con excepción de octavos de final, y hasta se dio el lujo de marcar tres en semifinales ante Inter de Porto Alegre.

El pedido de Felipe Melo para Scaloni sobre Cano

En diálogo con TNT Fútbol, Felipe Melo, quien aseguró que conoce a Lionel Scaloni por haber compartido vestuario a Racing de Santander, dijo “no entender” cómo es que Germán Cano aún no fue convocado a la Selección argentina.

“No entiendo qué pasa con Scaloni, jugué con él, es un gran chico. Pero el fútbol es momentos y Cano es uno de los mejores de Argentina. Messi es el número uno, pero Cano es 2”, aseguró sin titubeos y pidió: “Hay que llevarlo, darle la oportunidad. Aunque sea un amistoso. Hay que llamarlo, es un jugador que está haciendo mucho”.

Además de las estadísticas sobresalientes en Copa Libertadores, Germán Cano se ubica entre los máximos goleadores del mundo en la actualidad. Tan sólo por detrás de Haaland, con 37 tantos en 51 partidos.

El exabrupto de Felipe Melo contra Kylian Mbappé

En el mano a mano con TNT Sports, el histórico defensor de 40 años, Felipe Melo, habló sobre el campeonato mundial que Argentina ganó en Qatar 2022, y en ese caso reconoció que “se puso contento” solo por la consagración de Lionel Messi y apuntó contra el delantero frances, Kilyan Mbappé.

“Mbappé es un bobo. Habló, destrozó a Argentina y después lo pasaron por encima. Hizo tres goles en la final, salió campeón Argentina y Messi como mejor del mundo. Tiene mucho que aprender todavía, no puede hablar del fútbol sudamericano”, lanzó sin medir palabras.

De igual modo, destacó que el delantero francés “es un grandísimo jugador, que va a ganar 3 ó 4 Balones de Oro”, pero consideró en que “tiene que cerrar la boca”. “Desde Europa vienen a buscar jugadores acá, no a Francia. Por suerte no he tenido ocasión de jugar contra él, por suerte no sé si para mí o para él”, sostuvo.

Felipe Melo recordó el picante entredicho que tuvo con Juan Sebastián Verón

Por otra parte, reconoció que siente una gran admiración por un jugador de la Selección argentina: Juan Sebastián Verón.

Sin embargo, recordó que un partido pudo cruzarse con la Brujita pero no fue lo que esperaba: “Una vez antes de jugar con Argentina, le digo a (Juan Sebastián) Verón: ‘Vos mi ídolo. Él agarra y me dice: ‘Qué mi ídolo, la con… de tu madre, te voy a arrancar la cabeza’”. De igual modo, Melo reconoció que “en el partido tiene que ser así. Después vino a hablar y todo eso”.