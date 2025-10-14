Sorprendente: el golazo del guardaespaldas de Lionel Messi que se volvió viral

Yassine Cheuko estaba en la práctica de Inter Miami y demostró sus cualidades dentro de un campo de juego.

Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Desde que se convirtió en el guardaespaldas de Lionel Messi , Yassine Cheuko se volvió una persona reconocida y sus movimientos no pasan desapercibidos. En las últimas horas, se volvió viral por un verdadero golazo en la práctica de Inter Miami .

El francés siempre estuvo ligado a los entrenamientos de combate en el Medio Oriente y deportes como boxeo y MMA, pero nunca se supo su vínculo con el fútbol. Sin embargo, parece tener grandes capacidades para el fútbol .

En las últimas se viralizó un video en el que convierte un verdadero golazo durante una práctica del conjunto estadounidense: recibe la pelota en el aire de una persona que está con él y de volea le pega de lleno, que termina clavando la pelota en el ángulo derecho , inalcanzable para quien estaba en el arco.

Rápidamente desató su locura donde se lo excitado, primero sacándose la remera y luego hace el clásico festejo de Cristiano Ronaldo.

El guardaespaldas de Messi lanzó su propia marca de ropa

El nombre de Yassine Cheuko se hizo “famoso” por ser el nuevo guardaespaldas de Lionel Messi, a quien no lo deja ni un segundo solo. Pero esta vez, el exmilitar están boca de todo el mundo porque comenzó su nuevo camino ¿alejado de La Pulga?

Es que, el especialista en artes marciales mixtas recurrió a sus redes sociales para hacer un fuerte anuncio, relacionado al mundo de la moda: lanzó su propia marca de indumentaria denominada VOCLAIN.

“Crecer en un barrio pobre de París y comenzar una nueva vida en Miami me dio lo mejor de ambos mundos: la elegancia de París y los colores vibrantes de Miami”, comenzó su posteo junto a cuatro fotos luciendo algunas remeras de la colección y delante de una gigantografía del rosarino.