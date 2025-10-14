14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Sorprendente: el golazo del guardaespaldas de Lionel Messi que se volvió viral

Yassine Cheuko estaba en la práctica de Inter Miami y demostró sus cualidades dentro de un campo de juego.

Por
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno

Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Desde que se convirtió en el guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko se volvió una persona reconocida y sus movimientos no pasan desapercibidos. En las últimas horas, se volvió viral por un verdadero golazo en la práctica de Inter Miami.

Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21
Te puede interesar:

Argentina - Puerto Rico, por un amistoso internacional: formaciones, televisión y quiénes podrían debutar

El francés siempre estuvo ligado a los entrenamientos de combate en el Medio Oriente y deportes como boxeo y MMA, pero nunca se supo su vínculo con el fútbol. Sin embargo, parece tener grandes capacidades para el fútbol.

En las últimas se viralizó un video en el que convierte un verdadero golazo durante una práctica del conjunto estadounidense: recibe la pelota en el aire de una persona que está con él y de volea le pega de lleno, que termina clavando la pelota en el ángulo derecho, inalcanzable para quien estaba en el arco.

Rápidamente desató su locura donde se lo excitado, primero sacándose la remera y luego hace el clásico festejo de Cristiano Ronaldo.

El guardaespaldas de Messi lanzó su propia marca de ropa

El nombre de Yassine Cheuko se hizo “famoso” por ser el nuevo guardaespaldas de Lionel Messi, a quien no lo deja ni un segundo solo. Pero esta vez, el exmilitar están boca de todo el mundo porque comenzó su nuevo camino ¿alejado de La Pulga?

Es que, el especialista en artes marciales mixtas recurrió a sus redes sociales para hacer un fuerte anuncio, relacionado al mundo de la moda: lanzó su propia marca de indumentaria denominada VOCLAIN.

“Crecer en un barrio pobre de París y comenzar una nueva vida en Miami me dio lo mejor de ambos mundos: la elegancia de París y los colores vibrantes de Miami”, comenzó su posteo junto a cuatro fotos luciendo algunas remeras de la colección y delante de una gigantografía del rosarino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 10 de la Selección ya se sumó al plantel, para afrontar el amistoso contra Puerto Rico y acaparó las miradas con su look relajado:

El look clásico y urbano de Messi con el que se robó todas las miradas: short gris, remera clara y sobrecamisa negra

Lionel messi marcó dos tantos y una asistencia para la victoria 4 a 0 del Inter Miami.
play

Lionel Messi inoxidable: el video del golazo impresionante y su asistencia detrás de mitad de cancha

El entrenador deberá definir al reemplazante de Enzo Fernández.

Nueva baja para la Selección argentina: uno de los campeones del mundo fue desafectado por lesión

Lo Celso grita con alma y vida el único gol del partido.
play

Sin Messi, la Selección argentina cumplió y superó a Venezuela por 1-0 en Miami

La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina

Lautaro Martínez, titular en la Selección.

Con Messi en duda, la Selección argentina enfrenta a Venezuela

Rating Cero

Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix.
play

Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.

Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

Las redes sociales estallaron por la corta emisión de La Voz.

Polémica en La Voz Argentina: la final se terminó de definir a través de redes sociales

últimas noticias

El medio italiano Sky Sport F1 calificó como decorosa la carrera de Colapinto en Singapur

El particular apodo que le puso la prensa europea a Colapinto

Hace 6 minutos
River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

Hace 29 minutos
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Hace 1 hora
Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Hace 1 hora
Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Hace 1 hora