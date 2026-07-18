El desgarrador mensaje de Lucas Trejo tras la muerte de su esposa e hijos por los terremotos en Venezuela

El futbolista argentino volvió a expresarse en redes sociales con un emotivo homenaje a Yanina Maranella y a sus dos hijos, fallecidos tras los terremotos que sacudieron el país.

Lucas Trejo perdió a su esposa e hijos en los terremotos en Venezuela.

Después de confirmar la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos Aarón y Ainhoa durante los terremotos que afectaron a Venezuela , Lucas Trejo volvió a recordar a su familia con una serie de publicaciones cargadas de emoción. El futbolista argentino recurrió a las redes sociales para compartir un mensaje atravesado por su fe.

Terremotos en Venezuela: encontraron otros cuerpos y ya son más de 4.500 muertos

Las imágenes corresponden a distintos momentos que compartieron en La Guaira, donde la familia residía desde hacía varios años por la carrera deportiva del defensor. En los videos aparecen su esposa y sus hijos mientras conversan sobre el paisaje, la vida en Venezuela y sus creencias religiosas.

Uno de los registros muestra a Trejo junto a Aarón en un intercambio de preguntas y respuestas. Al consultarle qué mensaje les dejaría a sus compañeros del colegio y del fútbol, el niño respondió: "Yo les diría que oren por Jesús, porque Jesús es muy bueno", una frase que adquirió un profundo significado tras la tragedia.

Junto al video, el futbolista publicó un extenso texto en el que aseguró que su fe permanece intacta pese al dolor. "Hace tiempo oraba y le decía a Dios que nada me iba a apartar de Él en este mundo. Mi familia y yo teníamos claro esto, y nos sembramos en Venezuela para que la gente conozca a Cristo", escribió.

La publicación con la que Lucas Trejo compartió el recuerdo de su familia.

En el mismo mensaje sostuvo que mantiene la esperanza de reencontrarse con su familia. "Tengo la certeza de que me voy a encontrar nuevamente con mi familia. Creo en Jesucristo, creo en la obra que hizo en la cruz por nosotros, creo en la Eternidad y sé que mi familia está con Él. Los amo, todos los días, por siempre", expresó.

Otra de las historias mostró a Yanina junto a Ainhoa mientras conversaban sobre el paisaje frente al mar y agradecían a Jesús por ese momento. La grabación concluye con un mensaje de la pequeña y una despedida de su madre, que hoy adquieren un significado aún más conmovedor.

La publicación con la que Lucas Trejo compartió el recuerdo de su familia. Instagram: /lucastrejo_lt

La dolorosa despedida de Lucas Trejo a su esposa e hijos: "Solo Dios sabe..."

La última imagen compartida incluyó una fotografía de Trejo junto a su esposa durante un paseo por el Puente de la Mujer, en Puerto Madero. Allí escribió: "Solo Dios sabe lo destrozado que tengo el corazón, pero tengo que continuar, por ellos".

El futbolista también agradeció las muestras de apoyo que recibió y reafirmó sus convicciones religiosas. "El nombre de Jesucristo debe ser proclamado fuerte y claro en Venezuela y en todas las naciones de la tierra. Gracias por sus mensajes, por el cariño que me envían y por sus oraciones", manifestó.

Fuera de la virtualidad, de acuerdo con los testimonios de allegados, Trejo permanece en Venezuela a la espera de completar los trámites para la cremación de los restos. Una vez que finalice ese proceso, regresará a la Argentina para transitar el duelo junto a sus seres queridos, informó Minuto Uno.