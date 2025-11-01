1 de noviembre de 2025 Inicio
El campeón del mundo que podría volver a ser citado a la Selección argentina después de 8 meses de lesión

El futbolista retomó los entrenamientos con su club, una buena noticia para Lionel Scaloni de cara a los próximos amistosos. Aún no se sabe cuándo volverá oficialmente a las canchas.

  • Lisandro Martínez volvió a entrenar con el primer equipo del Manchester United después de ocho meses.
  • Estaba parado desde febrero, cuando sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.
  • El técnico Ruben Amorim no confirmó cuándo volverá a jugar, pero se espera que sea pronto.
  • Es una buena noticia para Lionel Scaloni, que recupera a un defensor clave para la Selección argentina.

Lionel Scaloni y la Selección argentina recibieron una excelente noticia: después de ocho meses afuera de las canchas por una lesión, Lisandro Martínez se reintegró a los entrenamientos del Manchester United y se espera que muy pronto vuelva a presentarse en un partido oficial.

El club inglés anunció que el defensor entrenó a la par del primer equipo el jueves 30, algo que no sucedía desde fines de febrero, cuando fue reemplazado durante la derrota frente a Crystal Palace por una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Poco después, se sometió a una cirugía.

"Licha" venía recuperándose de a poco y realizando trabajos individuales, pero a partir de ahora volverá a entrenar con el resto del plantel. El entrenador Ruben Amorim se mostró satisfecho con el progreso del defensor argentino, pero quiere tomar los avances con calma y no fijó una fecha para su vuelta.

Lisandro Martínez en Manchester United

"Se encuentra bien. La rodilla está respondiendo muy bien, así que no quiero decir un día específico ni una semana en concreto", explicó. Agregó que, tras sumarse a los entrenamientos, todo "dependerá del ritmo de Licha; si se gana el puesto o no, eso dependerá de él, pero está cada vez más cerca de volver".

El paso de Lisandro Martínez por la Selección argentina

Lisandro Martínez empezó su carrera en la Selección argentina en 2017, cuando fue convocado para el Sudamericano y el Mundial Sub 20. Su debut con la mayor fue el 22 de marzo de 2019, bajo la conducción de Lionel Scaloni, en un amistoso frente a Venezuela que disputó como titular.

A partir de ese momento, fue una presencia regular en el exitoso ciclo de la Selección. Integró el plantel campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. En total, jugó 24 partidos y convirtió un gol.

