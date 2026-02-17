17 de febrero de 2026 Inicio
Escándalo en la Champions League: Vinicius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista

En el encuentro de ida por los playoffs entre Benfica y Real Madrid, el árbitro paró el partido por varios minutos tras una presunta agresión verbal del ex-Vélez contra el brasileño. "Me dijo mono", advirtió el delantero.

Por
El momento en que Prestianni se tapa la boca e insulta al brasileño.

Getty Images

La victoria del Real Madrid por 1-0 frente a Benfica en el Estadio da Luz en Lisboa, Portugal, por el encuentro de ida de los playoffs de la UEFA Champions League, se vio marcada por un episodio escandaloso que protagonizaron el brasileño Vinicius Junior y el argentino Guido Prestianni: el delantero acusó al exjugador de Vélez de insultos racistas y el encuentro estuvo demorado varios minutos.

El exjugador de River cruzó la pelota con un derechazo, su pierna inhábil.
Show del Real Madrid: gol de Mastantuono y doblete de Mbappé en la paliza a Mónaco por la Champions League

Todo sucedió a los 5 minutos del segundo tiempo, cuando el jugador del Merengue metió un golazo, tras un derechazo que se le clavó en el ángulo al arquero Anatoli Trubin. El ex-Flamengo lo gritó con alma y vida, y realizó un baile característico del jugador frente a la hinchada local.

Los jugadores del Benfica explotaron tras la celebración y, con el argentino Nicolás Otamendi a la cabeza, se le fueron al humo al jugador de la Selección de Brasil. La situación pasó a mayores cuando Vinicius salió corriendo hacia el árbitro francés Francois Letexier para denunciar que Prestianni lo había agredido verbalmente: "Me dijo mono", expresó.

Inmediatamente, el juez aplicó el protocolo antirracista, hizo el denominado "gesto de incidente racista" y suspendió momentáneamente el juego. La normativa sostiene que el árbitro, en caso de ser informado de un episodio de tales características, debe detener al instante el partido. Sin embargo, desde la cabina del VAR analizaron las imágenes y no pudieron constatar el insulto del jugador de la Selección argentina Sub-20, ya que tenía tapada su boca por la camiseta. El incidente será investigado por el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA.

La revancha será la próxima semana en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Benfica deberá remontar la diferencia que sacó el Merengue en Portugal. Y continuará el duelo, que quedó inconcluso, entre el brasileño Vinicius y los argentinos del equipo luso.

vinicius
Prestianni habría insultado a Vinicius con la boca tapada por la camiseta.

Mirá el momento exacto donde Prestianni habría insultado a Vinicius Jr.

