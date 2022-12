El arbolito Mundial: la historia detrás de la foto que se volvió viral por Navidad

Árbol de navidad

En comunicación con Argentina en vivo, por C5N, el autor de la imagen contó cómo logró retratar el momento. El joven narró que se había juntado a ver la final con unos amigos en el Tigre y que la idea inicial era que, si Argentina salía campeona del mundo, irían a celebrar al Obelisco.

Finalmente, como se quedaron a ver cómo Lionel Messi levantaba la Copa, se les hizo tarde y decidieron que lo mejor era ir a la rotonda Tigre.

"Yo ya tenía la cámara encima por las dudas. Hay que aclarar que yo no soy fotógrafo. Estudié comunicación y me compré la cámara hace tres meses. La lleve porque sabía que iba a ser un buen lugar para practicar", explicó Apesteguia.

Así fue como el grupo llegó a la plazoleta ubicada en el centro de la ciudad y vieron cómo de a poco el árbol de navidad se iba llenando de gente. "Primero había una persona, después dos, luego tres. Hasta que en un momento me doy vuelta y veo que el árbol estaba lleno de personas como guirnaldas humanas. Era impresionante", indicó.

"Ahí me corrí, me fijé donde daba mejor la luz y donde no tuviera nada de fondo y le empecé a sacar fotos. A mi me gustó el resultado pero no pensé que iba a tener tanta repercusión como la que tuvo en las redes", agregó el joven.

Terminados los festejos, Apesteguia subió todas las fotos a un drive para compartir con sus amigos. De esta manera, la imagen en cuestión terminó en manos de la popular página "TheWalkingConurban" que sube fotos insólitas del conurbano. Solo en Twitter, la imagen alcanzó más de 15 mil me gusta y más de 2 mil retweets.

"Ahí tuvo una repercusión gigante por internet", completó el autor de la fotografía.