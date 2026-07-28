28 de julio de 2026 Inicio
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El árbitro que tuvo un cruce con Lionel Messi en el Mundial explicó qué pasó: "Hablan de más"

El portugués João Pinheiro, que dirigió Argentina-Suiza, habló por primera vez sobre el episodio con el capitán argentino y explicó cómo vivió aquel momento del partido.

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La discusión entre el árbitro João Pinheiro y Lionel Messi tras el partido entre Argentina y Suiza. 

La discusión entre el árbitro João Pinheiro y Lionel Messi tras el partido entre Argentina y Suiza. 

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El árbitro portugués João Pinheiro se refirió por primera vez al intercambio que protagonizó con Lionel Messi durante el partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en el que el capitán argentino encaró al referí: "Hablá bien conmigo, no me faltes el respeto". Aunque la escena recorrió el mundo, el juez aseguró que no la vivió como un episodio fuera de lo habitual.

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En una entrevista con el canal portugués Canal 11, el réferi de 37 años fue consultado por el comportamiento del capitán argentino y respondió con naturalidad: "Sí, Messi y otros jugadores. Son situaciones normales que suceden. El fútbol tiene este tipo de conversaciones. Los capitanes de los equipos normalmente hablan un poco más y las nuevas normativas lo permiten".

Pinheiro también minimizó la repercusión que tuvo el cruce y consideró que la presencia del rosarino multiplicó el interés mediático. "Lo que pasó con Messi pasó también con otros futbolistas. Claro que, al tratarse de la figura de Messi, tal vez hizo que la escena se viera mucho más, pero es algo que ocurre naturalmente en el fútbol", explicó.

João Pinheiro sobre el cruce con Lionel Messi: "Son conversaciones saludables"

Además, sostuvo que ese tipo de diálogos forman parte del desarrollo de un encuentro y no siempre requieren una sanción disciplinaria. "Son situaciones perfectamente normales. Este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué andar mostrando tarjetas amarillas por todo y por nada. Hablando la gente se entiende. Fue algo puntual del partido y se siguió adelante", afirmó.

El cruce de Lionel Messi con el árbitro en Argentina vs. Suiza.

El cruce de Lionel Messi con el árbitro en Argentina vs. Suiza.

Por último, el árbitro hizo un balance de su primera experiencia en una Copa del Mundo y la describió como un momento inolvidable. "No hay palabras. Solo viviendo la competición se comprende su verdadera magnitud. Me di cuenta de que estaba en un sueño durante el primer partido que me tocó dirigir", concluyó, al dar por cerrado el episodio con el capitán argentino.

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