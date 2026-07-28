Encontraron muerta a una joven de 32 años que era intensamente buscada en Río Grande Estela Acosta había desaparecido el lunes por la noche y su cuerpo fue hallado en una zona de playa. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y, por el momento, no detectó indicios evidentes de un hecho criminal. Por Agregar C5N en









El cuerpo sin vida de Estela Acosta fue hallado en Río Grande. Redes sociales

La búsqueda de Estela Acosta culminó tristemente este martes, cuando su cuerpo fue encontrado en un sector de la costa de Río Grande, en Tierra del Fuego. La mujer, de 32 años, era buscada desde la noche del lunes luego de que su familia denunciara su desaparición.

Según la información difundida por las autoridades, Acosta había salido de su vivienda alrededor de las 21 del lunes y, al no regresar ni responder los intentos de contacto, sus allegados realizaron la denuncia en la comisaría Cuarta, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.

El hallazgo ocurrió cerca de las 16 del martes, cuando dos personas que recorrían la costa en bicicleta encontraron el cuerpo en una cava ubicada sobre la playa, a pocos metros del final de la calle Chawr, a la altura del barrio Ecológico.

Tras el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar y confirmaron la identidad de la víctima. Luego, preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos y de los funcionarios judiciales encargados de avanzar con las primeras medidas de la investigación.

Se investigan las causas del fallecimiento de Estela Acosta Hasta el momento, las autoridades no informaron la causa de la muerte. De manera preliminar, trascendió que durante la inspección inicial no se observaron signos evidentes que permitieran suponer la participación de terceros, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada mediante la autopsia.

La investigación quedó a cargo del juez de Instrucción Raúl Nadim Sahade y del jefe de la comisaría Cuarta, Aníbal Arias. Además de establecer las causas del fallecimiento, los investigadores intentarán reconstruir los movimientos que realizó la joven antes de que se denunciara su desaparición.