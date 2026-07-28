Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara de Luis de la Fuente Tras consagrarse campeón en el Mundial 2026, el defensor español dejó grabado el rostro de su director técnico en el brazo izquierdo. Por Agregar C5N en









Marc Cucurella con la Copa del Mundo.

El futbolista español Marc Cucurella se tatuó la cara del técnico Luis de la Fuente en la parte posterior del brazo izquierdo para cumplir la promesa que hizo por la reciente consagración en el Mundial 2026.

El jugador del Real Madrid dio su palabra de antemano y detalló la idea antes del comienzo de la competencia. "Si ganamos el Mundial, me haré un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente. Pequeño, pero creo que será un buen recuerdo. Tendríamos que pensar en la ubicación. Yo firmaría el tatuaje, y luego tendríamos que considerar el lugar y dónde", avisó en aquel momento.

View this post on Instagram El lateral todavía tiene que cumplir una promesa mucho más fuerte y es la de su retiro de la selección. "Si ganamos la Copa, llamaré a Luis (de la Fuente) al día siguiente y le diré que ya no cuente conmigo, que me retiro de la selección. Con una Eurocopa y un Mundial, no puedo aspirar a nada mejor", dijo antes de conseguir el campeonato.

El campeón descartó una apuesta más fácil como cortarse el pelo por un motivo familiar muy puntual. Su hijo Mateo tiene autismo y necesita que su padre mantenga el pelo largo para reconocerlo rápido y sin problemas adentro de la cancha.

Los demás jugadores de España que deben cumplir sus promesas Otros futbolistas del plantel de España también juraron marcarse la piel de por vida si lograban el título. Borja Iglesias y Álex Baena se tatuarán en lugares visibles de las piernas. Además, David Raya y Fabián Ruiz dieron su palabra para hacerse un dibujo en honor a la cita mundialista.