28 de julio de 2026 Inicio
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Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara de Luis de la Fuente

Tras consagrarse campeón en el Mundial 2026, el defensor español dejó grabado el rostro de su director técnico en el brazo izquierdo.

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Marc Cucurella con la Copa del Mundo.

Marc Cucurella con la Copa del Mundo.

El futbolista español Marc Cucurella se tatuó la cara del técnico Luis de la Fuente en la parte posterior del brazo izquierdo para cumplir la promesa que hizo por la reciente consagración en el Mundial 2026.

El futbolista tomó una decisión que cambiará su futuro.
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El jugador del Real Madrid dio su palabra de antemano y detalló la idea antes del comienzo de la competencia. "Si ganamos el Mundial, me haré un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente. Pequeño, pero creo que será un buen recuerdo. Tendríamos que pensar en la ubicación. Yo firmaría el tatuaje, y luego tendríamos que considerar el lugar y dónde", avisó en aquel momento.

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El lateral todavía tiene que cumplir una promesa mucho más fuerte y es la de su retiro de la selección. "Si ganamos la Copa, llamaré a Luis (de la Fuente) al día siguiente y le diré que ya no cuente conmigo, que me retiro de la selección. Con una Eurocopa y un Mundial, no puedo aspirar a nada mejor", dijo antes de conseguir el campeonato.

El campeón descartó una apuesta más fácil como cortarse el pelo por un motivo familiar muy puntual. Su hijo Mateo tiene autismo y necesita que su padre mantenga el pelo largo para reconocerlo rápido y sin problemas adentro de la cancha.

Los demás jugadores de España que deben cumplir sus promesas

Otros futbolistas del plantel de España también juraron marcarse la piel de por vida si lograban el título. Borja Iglesias y Álex Baena se tatuarán en lugares visibles de las piernas. Además, David Raya y Fabián Ruiz dieron su palabra para hacerse un dibujo en honor a la cita mundialista.

Varios campeones fueron por cambios de imagen más clásicos. Ferran Torres prometió que se rapará la cabeza a cero, mientras que Lamine Yamal se dejará la barba y el bigote. Por otro lado, Pedri se teñirá el pelo de rubio y Gavi lo hará de color rosa.

Mikel Oyarzabal hizo el juramento más polémico y complicado de todo el grupo. El goleador del equipo en el Mundial prometió asociarse al Athletic Club de Bilbao, el gran rival histórico de la Real Sociedad, el equipo donde él juega actualmente.

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