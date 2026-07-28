La dura decisión de Muscari sobre la obra donde actuaba Ernestina Pais: "Decidimos..." El director recordó la trágica muerte de la actriz, ocurrida hace un mes en un accidente vial, y adelantó qué pasará con "El divorcio del año". Agregar C5N en









Muscari explicó el vacío irremplazable que dejó la artista. Redes sociales

José María Muscari reveló que, tras la trágica muerte de Ernestina Pais en un siniestro vial, la obra teatral que protagonizaba no seguirá de gira. "Decidimos levantarla", anunció.

El director contó la dura decisión que tomó sobre la pieza El divorcio del año, que protagonizaba la mediática, a un mes del fatal desenlace. "No va a continuar", agregó el famoso.

Muscari rompió el silencio al ser consultado por la continuidad de la gira con el elenco integrado por Romina Gaetani, Diego Ramos, Juan Palomino y Rocío "Rochi" Igarzábal. "Siento que algo terminó", fue su explicación.

El mediático estuvo como invitado en la mesa de Mirtha Legrand, y la conductora no dudó en dar su opinión sobre el tema comercial: "¿Querés que te diga? Hicieron bien", sentenció.