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La dura decisión de Muscari sobre la obra donde actuaba Ernestina Pais: "Decidimos..."

El director recordó la trágica muerte de la actriz, ocurrida hace un mes en un accidente vial, y adelantó qué pasará con "El divorcio del año".

Muscari explicó el vacío irremplazable que dejó la artista.

Muscari explicó el vacío irremplazable que dejó la artista.

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José María Muscari reveló que, tras la trágica muerte de Ernestina Pais en un siniestro vial, la obra teatral que protagonizaba no seguirá de gira. "Decidimos levantarla", anunció.

La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.
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El director contó la dura decisión que tomó sobre la pieza El divorcio del año, que protagonizaba la mediática, a un mes del fatal desenlace. "No va a continuar", agregó el famoso.

Muscari rompió el silencio al ser consultado por la continuidad de la gira con el elenco integrado por Romina Gaetani, Diego Ramos, Juan Palomino y Rocío "Rochi" Igarzábal. "Siento que algo terminó", fue su explicación.

El mediático estuvo como invitado en la mesa de Mirtha Legrand, y la conductora no dudó en dar su opinión sobre el tema comercial: "¿Querés que te diga? Hicieron bien", sentenció.

La defensa de Muscari: "Ernestina no estaba llegando tarde"

Más allá del homenaje que hizo Muscari a Ernestina Pais, a quien calificó de su "amiga", se ocupó de despejar cualquier hipótesis sobre la llegada tarde de la famosa al teatro: "Ernestina iba a llegar una hora y cuarto antes. Si el accidente fue a las 19:30, estaba llegando temprano, no tarde". El auto Honda City de la actriz fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Pais conducía camino al teatro Niní Marshall, donde tenía función a las 21.

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