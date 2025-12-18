18 de diciembre de 2025 Inicio
Mientras Marcelo Gallardo lo usa muy poco, un jugador de River recibió una noticia conmovedora

El futbolista sumó pocos minutos en cancha en los últimos meses y su futuro en el club es incierto. En medio de un cierre de año difícil, se mostró feliz por una novedad muy especial.

Este futbolista de River no es tenido en cuenta por Gallardo.

Este futbolista de River no es tenido en cuenta por Gallardo.

  • Fabricio Bustos, lateral derecho de River, no tiene la continuidad asegurada en el club.
  • El defensor solo participó en 22 partidos esta temporada y quedó marcado por su error ante Deportivo Riestra.
  • Tiene contrato hasta fines de 2027, pero el club está abierto a escuchar ofertas.
  • En medio de un panorama deportivo complicado, anunció que se convirtió en papá por primera vez.

El futuro deportivo de Fabricio Bustos es incierto. El lateral derecho de River sabe que corre de atrás en la consideración de Marcelo Gallardo y sumó pocos minutos en los últimos meses, pero, en medio de un contexto futbolístico complicado, recibió una noticia conmovedora.

El jugador de 29 años acaba de ser papá por primera vez junto a su pareja, Karu Davidoff. A través de sus redes sociales, el ex Independiente anunció la llegada de su beba Alaí, un nombre de origen gaélico que significa "alegría". La noticia es un subidón de energía en el cierre de un 2025 complicado.

Bustos no pudo mantener el buen rendimiento que mostró en el segundo semestre del año pasado y tampoco disputarle la titularidad a Gonzalo Montiel, a quien solo reemplazó en ocasiones puntuales, como sus convocatorias a la Selección argentina. De hecho, lleva meses buscando otro club.

Fabricio Bustos papá

Aunque el defensor tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, el Millonario está dispuesto a escuchar ofertas. El objetivo es recuperar una parte importante de la inversión que realizaron el año pasado para comprar su pase, que fue de 5,4 millones de dólares.

Los números de Fabricio Bustos en River

Fabricio Bustos llegó a River en agosto de 2024, proveniente del Inter de Porto Alegre. Desde ese momento, jugó 43 partidos en los que no convirtió ningún gol, pero aportó una asistencia. Este año participó en apenas 22 encuentros y sumó un total de 1.642 minutos.

Una de las situaciones que más lo marcó frente al hincha fue el doble error que cometió ante Deportivo Riestra en el Monumental y que derivó en el gol de Pedro Ramírez, con el que el Malevo dio vuelta el encuentro. El resultado final fue un histórico 2 a 1 a favor de Riestra.

