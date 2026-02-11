De acuerdo a lo que se determinó en 1994, el líder de la banda Nirvana se había suicidado con un disparo de una escopeta. Sin embargo, ahora un equipo privado de expertos forenses cuestiona la información oficial. "Si estamos equivocados, demuéstrenoslo", indicaron.

Según los nuevos informes, Kurt Cubain no se suicidó, sino que que su muerte se trató de un homicidio

A más de 30 años de una de las muertes que más conmocionó al mundo, la causa de Kurt Cobain dio un giro inesperado: un nuevo informe forense asegura que el fallecimiento del líder de Nirvana no se trató de un suicidio, sino de un homicidio.

De acuerdo al parte oficial determinado en 1994, el músico había fallecido a causa de un disparo de una escopeta que él mismo se había propinado, sin embargo, el equipo liderado por el reconocido especialista forense Brian Burnett y la investigadora Michelle Wilkins, presentó un análisis basado en técnicas modernas que no estaban disponibles o no se aplicaron correctamente hace 30 años.

En dicho informe se detalla que, luego de revisar la autopsia, las fotografías de la escena del crimen y los informes toxicológicos, llegaron a la conclusión de que en realidad Cobain “habría sido incapacitado con una dosis letal de heroína antes de que alguien más disparara el arma y acomodara la escena para simular un final autoinfligido”.

Es que, según se informó, el estadounidense tenía en su cuerpo una dosis de heroína “diez veces superior a la letal”, por lo que en ese estado era imposible poder manipular ni disparar un arma. “Esto es un homicidio”, fue la conclusión de los especialistas luego de tres días de investigación.

Por otro lado, dio más precisión por la conclusión de los resultados: “Daño orgánico consistente con la falta de oxígeno por una sobredosis de heroína, no una muerte instantánea por arma de fuego. Manos inusualmente limpias a pesar de un disparo de escopeta en la cabeza. Casquillo de bala hallado en lugar imposible. Kit de heroína perfectamente organizado con jeringas tapadas. Sangre en su camisa sugiere que el cuerpo fue movido ”.

brazo kurt cobain

En ese punto se hace referencia a la ausencia de salpicaduras de sangre en la mano izquierda del cantante que sujetaba el cañón. En base a la reconstrucción de los hechos, es científicamente imposible que esa mano estuviera limpia tras un disparo de tal magnitud.

Por otra parte, analizaron la carta que había dejado y hubo algo que les llamó la atención: durante el escrito, el músico habla sobre su retiro de la industria y la banda, sin embargo, en las últimas cuatro líneas, cuando hace mención a la muerte, aparece escrita con diferente caligrafía.

Carta Kurt Cobain

Muerte de Kurt Cubain: cómo seguirá la causa con este nuevo informe

Luego que se presente un nuevo informe donde analizaron las pruebas de la muerte de Kurt Cubain, las autoridades de Seattle no anunciaron la reapertura del caso. La versión oficial sigue siendo la misma que hace 32 años y el caso permanece legalmente cerrado como suicidio.

En esa línea, la investigadora Michelle Wilkins y su equipo aclararon que el objetivo de su reporte no es reabrir la causa, sino que es para “lograr transparencia” en el hecho. “Si nos equivocamos demuéstrennoslo. Eso es todo lo que pedimos”, manifestó.