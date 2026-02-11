11 de febrero de 2026 Inicio
El emotivo mensaje de despedida de Cristina Kirchner a Sandra Mendoza: "Gran compañera y militante"

La ex presidenta expresó su pesar en redes sociales por el fallecimiento de la exdiputada peronista. Sandra Mendoza tuvo una extensa trayectoria política en el norte del país y ocupó cargos legislativos y ejecutivos.

El emotivo mensaje de despedida de Cristina Kirchner a Sandra Mendoza: "Gran compañera y militante"

La expresidenta Cristina Kirchner realizó un emotivo tuit de despedida a la exdiputada chaqueña del peronismo Sandra Mendoza, cuya muerte se confirmó en las últimas horas.

Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió la dos veces presidenta en su cuenta de X.

Mendoza desarrolló una extensa carrera política ligada al justicialismo. Fue diputada nacional y también ocupó cargos ejecutivos en su provincia, donde construyó su perfil como dirigente territorial y referente del peronismo local. A lo largo de los años mantuvo una activa participación en la vida partidaria y se destacó por su alineamiento con los gobiernos kirchneristas.

Su figura estuvo marcada tanto por la gestión como por la militancia. Dentro del peronismo era reconocida por su fuerte presencia en el territorio y por su rol en distintas campañas electorales. En el Congreso formó parte de debates clave durante su mandato, acompañando las principales iniciativas impulsadas por el oficialismo de entonces.

En los últimos años se mantenía alejada de la primera línea, aunque continuaba vinculada a la actividad política y partidaria. Su fallecimiento generó mensajes de condolencias de dirigentes del PJ y de distintos sectores del arco político.

