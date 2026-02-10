Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River Muchos hinchas se mostraron disconformes con el diseño y los colores de la nueva indumentaria, por lo que decidieron quejarse de manera irónica en las redes sociales. Por + Seguir en







Los mejores memes en redes sociales.

Este martes fue día de estreno para River y Boca. Adidas lanzó las terceras camisetas de los dos clubes más populares del país y, si bien por el lado del club de la Ribera hubo elogios, los hinchas de River no se mostraron muy felices, por lo que recurrieron al humor y transformaron a las críticas en memes.

La camiseta apuesta por un violeta profundo como color predominante, un tono que River había empleado de forma esporádica en ediciones pasadas (como en 2008 y 2018) y que ahora vuelve con fuerza. Sobre esa base, conserva la icónica banda roja cruzando el pecho, este vez resaltada con finos bordes en blanco que realzan el contraste del diseño.

Como ocurre habitualmente, hay versión de jugador y también de hinchas. Detalles como el lema institucional “Grandeza” estampado en la nuca y la presencia de las tres tiras de Adidas en los hombros completan la estética de esta tercera equipación, que busca equilibrar tradición y modernidad.

La parcialidad Millonaria dividió su opinión, aunque parece que muchos de los hinchas quedaron bastante disconformes con el diseño y sobre todo, con los colores. Café Cabrales y Kit Kat, las principales referencias.

