10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Muchos hinchas se mostraron disconformes con el diseño y los colores de la nueva indumentaria, por lo que decidieron quejarse de manera irónica en las redes sociales.

Por
Los mejores memes en redes sociales.

Los mejores memes en redes sociales.

Este martes fue día de estreno para River y Boca. Adidas lanzó las terceras camisetas de los dos clubes más populares del país y, si bien por el lado del club de la Ribera hubo elogios, los hinchas de River no se mostraron muy felices, por lo que recurrieron al humor y transformaron a las críticas en memes.

Está bien chimba, se lo escucha decir a Juan Fernando Quintero
Te puede interesar:

River presentó su nueva camiseta alternativa: cuánto sale y cómo conseguirla

La camiseta apuesta por un violeta profundo como color predominante, un tono que River había empleado de forma esporádica en ediciones pasadas (como en 2008 y 2018) y que ahora vuelve con fuerza. Sobre esa base, conserva la icónica banda roja cruzando el pecho, este vez resaltada con finos bordes en blanco que realzan el contraste del diseño.

Como ocurre habitualmente, hay versión de jugador y también de hinchas. Detalles como el lema institucional “Grandeza” estampado en la nuca y la presencia de las tres tiras de Adidas en los hombros completan la estética de esta tercera equipación, que busca equilibrar tradición y modernidad.

La parcialidad Millonaria dividió su opinión, aunque parece que muchos de los hinchas quedaron bastante disconformes con el diseño y sobre todo, con los colores. Café Cabrales y Kit Kat, las principales referencias.

Los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

meme 4
Los memes por la nueva camiseta de River

Los memes por la nueva camiseta de River

meme 6
Los memes por la nueva camiseta de River

Los memes por la nueva camiseta de River

meme 5
Los memes por la nueva camiseta de River

Los memes por la nueva camiseta de River

meme 3
Los memes por la nueva camiseta de River

Los memes por la nueva camiseta de River

meme 2
Los memes por la nueva camiseta de River

Los memes por la nueva camiseta de River

meme 1
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nueva tercera camiseta de Boca se puede conseguir en la página web de la marca que viste al club

Boca presentó la nueva camiseta para la temporada 2026: cuánto sale y cómo conseguirla

Impactante video: así fue el brutal asesinato del exfutbolista del ascenso argentino

Impactante video: así fue el brutal asesinato del exfutbolista del ascenso argentino

Determinante decisión de Riquelme.

La determinante decisión de Riquelme tras la derrota de Boca contra Vélez: "Solicitó..."

Claudio Úbeda, DT de Boca.

Boca: la fuerte decisión de Claudio Úbeda tras la derrota con Vélez por el torneo Apertura 2026

Por ahora, el nombre del argentino queda en el radar, pero sin avances significativos. 

Mac Allister lució un look fuera de serie: el jean que va a ser tendencia en 2026

Mientras aguarda el inicio del Federal A, su nombre circula a nivel internacional.

Tuvo paso por Argentina y ahora una selección lo quiere nacionalizar para que juegue con ellos

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 9 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 40 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 48 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora