River presentó su nueva camiseta alternativa: cuánto sale y cómo conseguirla

La vestimenta será la tercera alternativa del conjunto de Núñez. En esta edición, el Millonario volverá a lucir el color violeta, pero con la banda roja en el pecho.

Está bien chimba

"Está bien chimba", se lo escucha decir a Juan Fernando Quintero

River presentó la nueva camiseta alternativa que será la tercera de esta temporada y, a diferencia de lo que viene luciendo, volverá a lucir el color violeta, que se suma a la titular blanca y la alternativa negra y roja.

“Esto está muy chimba”, se lo escucha decir a Juan Fernando Quintero, una de las figuras que eligió la marca alemana para el lanzamiento oficial, quien estuvo acompañado por Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Lautaro River, Maximiliano Meza y Marcos Acuña, entre otros futbolistas del plantel.

En diseño mantendrá la misma base de la titula, es decir, que seguirá luciendo la banda roja con una sutil línea blanca, pero el violeta será principal reemplazando al blanco. Además, las mangas tendrán detalles con líneas rojas y las tres tiras del mismo color que se desplazará por la manga pero que no llegará hasta el final de la misma.

En la parte posterior, sin detalles, solo lucirá en el sector del cuello la inscripción Grandeza, el lema de la institución.

“Un legado que se renueva”, es la descripción en el lanzamiento de la nueva indumentaria, haciendo referencia a que el color ya fue utilizado en otras oportunidades como 2008 y 2018.

River lanzó la tercera camiseta alternativa: cuánto sale y cómo conseguirla

River lanzó la nueva camiseta alternativa y los hinchas tendrán a disposición para la compra la camiseta “común”, la del jugador tanto en manga larga como en manga corta, el short violeta y otra alternativa en color blanco. Las medias, en tanto, también son violetas en incluyen la banda roja en diagonal.

Las mismas ya están disponibles en la web y la aplicación de la marca, la página de Tienda River y el local que tiene la marca en el Museo del club.

  • Versión jugador (manga corta): $219.999
  • Versión jugador (manga larga): $249.999
  • Versión hincha (Aeroready): $149.999
  • Versión femenina: $139.999
  • Versión niños: $109.999
  • Short (versión jugador): $109.999
  • Short (versión hincha): $74.999
  • Medias: $21.999
