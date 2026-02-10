Tuvo una profunda lucha con las adicciones y ahora seguirá su carrera en el exterior El jugador busca aprovechar el cambio para encontrar una mayor estabilidad personal de la mano de un desafío deportivo. Por + Seguir en







Buscará mayor estabilidad en el ascenso uruguayo. Redes sociales

El delantero argentino inicia un nuevo ciclo profesional en el ascenso uruguayo tras un paso breve por el fútbol local.





El cambio de entorno aparece como una apuesta personal para sostener su presente deportivo y emocional.





El propio jugador reconoce un proceso interno marcado por decisiones cotidianas y un círculo más reducido.





El respaldo del cuerpo técnico y del grupo se presenta como un factor clave en esta etapa. Brian Fernández vuelve a rearmar su carrera lejos de Argentina con un nuevo desafío en Uruguay. Luego de su reciente paso por Talleres de Remedios de Escalada, el delantero acordó su llegada a Fénix, club de la Segunda División del país vecino, con la intención de encontrar continuidad y estabilidad en un contexto distinto al que venía atravesando.

El movimiento no responde solo a una cuestión futbolística. En paralelo a su recorrido dentro de la cancha, el delantero está viviendo desde hace años un proceso personal complejo, vinculado a las adicciones, que él mismo define como una lucha constante, buscando mantener un camino que sabe que es largo. Sobre ese tema comentó en una entrevista realizado para el diario El País: “Es algo con lo que batallo todos los días”.

En ese camino, el jugador surgido de Defensa y Justicia explica que redujo su círculo y priorizó los vínculos familiares. “Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia”, contó, marcando una diferencia clara con etapas anteriores de mayor exposición.

La llegada a Uruguay representa, para él, una oportunidad de continuidad y estabilidad. Convencido de su elección, remarca que su objetivo es prolongar su carrera profesional desde un lugar que le permita enfocarse tanto en lo deportivo como en lo personal, sin distracciones externas.

Brian Fernández Redes sociales La carrera de Brian Fernández Surgido en Defensa y Justicia, su proyección lo llevó a Racing, donde alternó buenos momentos con interrupciones que afectaron su continuidad. En 2016, un control antidoping positivo marcó un punto de quiebre que derivó en una suspensión que lo alejó un tiempo largo de las canchas.

A partir de ese momento, su carrera lo llevó por varios clubes de Argentina, Francia, Chile, México y Estados Unidos, con etapas de alto rendimiento, como en Unión La Calera, Necaxa y Portland Timbers, donde logró buenos registros en goles y asistencias, aunque siempre condicionado por su situación personal. Brian Fernández Imago7 Luego de su regreso al país, tuvo ciclos intermitentes en Colón, Ferro, Deportivo Madryn y Almirante Brown. En este último consiguió mayor continuidad y volvió a sumar minutos de forma sostenida, antes de un paso corto por Talleres de Remedios de Escalada.