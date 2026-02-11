Falleció Sandra Mendoza, exdiputada chaqueña del peronismo

Sandra Mendoza, exdiputada nacional y dirigente justicialista chaqueña, falleció este miércoles, según confirmó el Partido Justicialista de esa provincia. Tenía 62 años.
Lo confirmó el Partido Justicialista de Chaco en un comunicado en el que expresó su "profundo pesar". Fue legisladora entre 2009 y 2017 y ministra de Salud de su provincia. Hubo un minuto de silencio en el Senado durante el debate por la reforma laboral.
Sandra Mendoza, exdiputada nacional y dirigente justicialista chaqueña, falleció este miércoles, según confirmó el Partido Justicialista de esa provincia. Tenía 62 años.
"Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños", expresaron desde el PJ.
"En este momento de dolor, desde el Partido Justicialista de Chaco acompañamos a sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública. Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco", remarcaron.
Mendoza, de profesión kinesióloga, fue ministra de Salud chaqueña entre 2008 y 2009, antes de asumir como diputada. Estuvo casada con el exgobernador Jorge Capitanich entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, hubo un minuto de silencio en el Senado durante el debate por la reforma laboral.
Según Diario Chaco, la dirigente venía sufriendo una serie de complicaciones desde octubre del año pasado cuando a su diagnóstico de diabetes (que sufría hace mucho tiempo) "se agregaron las secuelas por un accidente doméstico que le dejó severos problemas en su movilidad".
La expresidenta Cristina Kirchner la despidió a través de sus redes sociales. "Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia", escribió en su cuenta de X.