Falleció Sandra Mendoza, exdiputada chaqueña del peronismo Lo confirmó el Partido Justicialista de Chaco en un comunicado en el que expresó su "profundo pesar". Fue legisladora entre 2009 y 2017 y ministra de Salud de su provincia. Hubo un minuto de silencio en el Senado durante el debate por la reforma laboral. Por + Seguir en







Sandra Mendoza falleció a los 62 años.

Sandra Mendoza, exdiputada nacional y dirigente justicialista chaqueña, falleció este miércoles, según confirmó el Partido Justicialista de esa provincia. Tenía 62 años.

"Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños", expresaron desde el PJ.

"En este momento de dolor, desde el Partido Justicialista de Chaco acompañamos a sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública. Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco", remarcaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2021618542458593477&partner=&hide_thread=false AHORA | La Cámara de Senadores hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de la exdiputada Sandra Mendoza pic.twitter.com/38BlbP7vTP — C5N (@C5N) February 11, 2026 Mendoza, de profesión kinesióloga, fue ministra de Salud chaqueña entre 2008 y 2009, antes de asumir como diputada. Estuvo casada con el exgobernador Jorge Capitanich entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, hubo un minuto de silencio en el Senado durante el debate por la reforma laboral.