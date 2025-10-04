4 de octubre de 2025 Inicio
Bombazo: juega en Europa y abrió la puerta a volver al fútbol argentino

El futbolista está fuertemente identificado con el club que lo formó y en el que salió campeón. Aunque reconoció que quizás no sea el momento indicado, afirmó que siempre tiene ganas de regresar.

Este mediocampista quiere volver a jugar en Argentina.

Este mediocampista quiere volver a jugar en Argentina.

Carlos Alcaraz se fue de Racing en 2023, después de convertir el gol que le permitió a la Academia levantar el Trofeo de Campeones 2022 ante Boca. Aunque pasó por varios clubes y hoy está en Everton, el vínculo con el club que lo formó sigue siendo fuerte y el mediocampista abrió la puerta a la posibilidad de volver.

El delantero brilló en el United de Alex Ferguson.
De jugar en Manchester United y retirarse joven a terminar como actor: la historia de un futbolista exitoso que nadie conoce

"Ya sabe que cuando me necesite o quiera que vuelva, solo tendrá que llamarme", aseguró a DataRacing en referencia al presidente del club, Diego Milito. "Siempre me habla para saber cómo estoy y yo también le escribo para felicitarlo por alguna victoria, como lo hice después de la serie con Peñarol. Tengo un muy buen diálogo", explicó.

A pesar de las ganas, Alcaraz reconoció que este quizás no es el mejor momento para volver a la Academia. "Siento que hoy el club está muy bien, tiene unos grandísimos jugadores y yo creo que no entraría en el 11 titular, porque ninguno de los jugadores que están merecen salir", señaló.

También tuvo elogios para el actual entrenador. "Me gustan los técnicos como Gustavo (Costas). Yo tuve la suerte de que me dirija (Sebastián) Beccacece y vivía el fútbol con la misma pasión que Gustavo, que además tiene un cariño por Racing enorme. Por eso yo me identifico con un técnico como él", afirmó.

Charly Alcaraz en Everton

"Siempre me pica el bichito de volver, jugar en su cancha y con su hinchada. Solo tengo palabras de agradecimiento con los hinchas. Ojalá pueda verlos pronto, ya sea colgado en una tribuna o sentado en un palco, pero sepan que siempre les deseo lo mejor a ellos y a los jugadores del club", concluyó.

El paso de Charly Alcaraz por Racing

Carlos Alcaraz llegó a las inferiores de Racing cuando tenía 15 años. Se formó en Avellaneda y debutó en Primera el 26 de enero de 2020. Con el paso de los meses se fue consolidando y convirtió goles clave, como en la final del Trofeo de Campeones 2022 ante Boca para dar vuelta el partido y ganar 2 a 1.

Se fue del club en enero de 2023, cuando su pase fue vendido al Southampton de la Premier League. Fue la segunda venta más importante de Racing después de la de Lautaro Martínez al Inter de Milán. Durante esos tres años jugó 83 partidos, marcó 12 goles y repartió cinco asistencias.

