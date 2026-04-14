Dónde estarán las bases de cada selección que juegan el Mundial 2026

La Copa del Mundo está cada vez más cerca y los equipos comienzan a dar a conocer su búnker para encarar el torneo.

Conforme avanzan las semanas, cada uno de los equipos decidirá cuál será la ciudad indicada que tenga todo lo necesario para poder instalarse cómodamente y que la logística y los tiempos no sean un problema a la hora de desplazarse a otros puntos.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca , las selecciones comienzan a elegir la sede donde instalarán su búnker para realizar los entrenamientos y la concentración para encarar los partidos .

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Conforme avanzan las semanas, cada uno de los equipos decidirá cuál será la ciudad indicada que tenga todo lo necesario para poder instalarse cómodamente y que la logística y los tiempos no sean un problema a la hora de desplazarse a otros puntos.

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá , siendo el primero con 48 equipos y 16 sedes . Las sedes principales incluyen ciudades como Nueva York/NJ, Ciudad de México, Los Ángeles, Toronto y Dallas . La gran final será el 19 de julio de 2026 .

El equipo de la Verdeamarelha eligió el Centro de Entrenamiento Columbia Park , en Morristown, y se hospedará en el hotel The Ridge, en Basking Ridge, ambos ubicados en el estado de Nueva Jersey.

El equipo germano instalará su base de operaciones en Winston-Salem, Carolina del Norte , donde se alojará en el hotel Graylyn Estate y realizará sus entrenamientos en las instalaciones de la Universidad de Wake Forest, ubicadas en las inmediaciones.

Uruguay: Playa del Carmen, Quintana Roo

Los charrúas eligieron un lugar paradisíaco en México para poder entrenarse para el Mundial 2026. En este sitio contará con todo lo necesario para los itinerarios de vuelos, campos de entrenamiento, alojamiento, entre otros beneficios.

Argentina: Kansas City, Missouri

La Albiceleste eligió esta sede para poder tener facilidad en los traslados para sus partidos. El Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs de Kansas City, será uno de los recintos que albergará juegos de la Copa del Mundo.

Colombia: Guadalajara, México

La Academia AGA del Atlas FC será donde podrán llevar a cabo su entrenamiento para encarar sus partidos. Tendrán a su disposición canchas de pasto sintético y natural, además de otras amenidades para que no tengan contratiempos en la logística.

Panamá: New Tecumseth, Ontario, Canadá

El equipo se hospedará en el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre, un complejo de gran nivel. Esta sede fue elegida por las facilidades, y porque sus primeros dos partidos serán en Toronto.

Inglaterra: Kansas City también será su sede

El conjunto inglés eligió el Swope Soccer Village, el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City II y de la Academia del club. Lo llamativo es que se ubica a solo 17 millas del búnker de la selección argentina.

Australia: Oakland, California

Los Socceroos instalarán su campamento base en el centro de entrenamiento del Oakland Roots/Soul Sports Club, ubicado en Bay Farm Island, Alameda. El equipo dirigido por Tony Popovic eligió esta sede por la calidad de sus instalaciones y la cercanía con Santa Clara, donde disputará uno de sus partidos de la fase de grupos.

Costa de Marfil: Philadelphia, Pensilvania

El conjunto africano, que comparte grupo E con Alemania, Curazao y Ecuador, se instalará en Philadelphia y se entrenará en las instalaciones del Philadelphia Union.

Sus compromisos en la fase inicial serán en Philadelphia, Toronto y Nueva Jersey, todos la costa este de USA y Canadá.

Argelia: Lawrence, Kansas City

La Selección de Argelia eligió la ciudad de Lawrence, Kansas City como su campamento base para la Copa del Mundo 2026. El cuadro africano tendrá su búnker para sus entrenamientos en el Rock Chalk Park de Kansas University.

Los argelinos ubicados en el Grupo J tendrán sus duelos de la primera fase ante Argentina de el Arrowhead Stadium en Kansas, contra Jordania en el Levi's Stadium de San Francisco y ante Austria en el Arrowhead.

Sudáfrica: Pachuca, Hidalgo

La ciudad de Pachuca, ciudad que es conocida como la "Cuna del futbol mexicano", será el campamento base para la Selección de Sudáfrica, el rival de México para la inauguración de la Copa de Mundo 2026 el 11 de junio.

El conjunto africano tendrá sus partidos en el Estadio Azteca ante el Tricolor el 11 de junio; el 18 de junio en el Mercedes Benz de Atlanta ante el ganador de Repechaje y el 24 ante Corea del Sur en el Estadio Monterrey.

Japón: Nashville, Tennessee

La Selección de Japón confirmó que instalará su campamento base en el centro de entrenamiento del Nashville SC durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El complejo, ubicado en Nashville, contará con el Samurai Blue a lo largo del torneo, aprovechando sus dos canchas de césped natural y modernas instalaciones de preparación física para afinar cada detalle de cara a la competencia.

Portugal: Cancún, Quintana Roo, México

El cuadro portugués decidió hospedarse en México, más precisamente en Cancún. Al igual que el resto de las selecciones, los europeos se basaron en la comodidad para viajar a los encuentros de fase de grupos y en la calidad de los campos de juego de dicha ubicación.

Túnez: Monterrey, Nueva León, México

Los africanos son otros de los que se instalarán en México. Túnez eligió Barrial, la sede de Rayados de Monterrey, como su campamento de preparación para los juegos del Mundial.

Croacia: Alexandria, Virginia, Estados Unidos

Luego de analizar varias opciones, los croatas informaron de forma oficial que colocarán un campamento en Virginia.

Francia: Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Los últimos subcampeones del mundo son otra de las selecciones que estará en Estados Unidos, país que no solo recibirá muchos campos de entrenamientos de distintas selecciones, sino que también será sede de la mayoría de los juegos del Mundial.

Ecuador: Columbus, Ohio, Estados Unidos

La selección ecuatoriana se ilusiona con dar la sorpresa y dirá presente en Ohio; debido a las facilidades logísticas y a la gran calidad de campos de entrenamientos que se encuentran en esta zona, la Tri se hospedará en un hotel que ya tuvo las visitas de Real Madrid y Chelsea en el Mundial de Clubes.

Escocia: Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos

28 años tuvieron que pasar para volver a ver a esta selección en una Copa del Mundo, que para el Mundial 2026 decidió hospedarse en Carolina del Norte.

Países Bajos: Kansas City, Missouri, Estados Unidos

Los neerlandeses estarán en Missouri, sobre el Este del centro de los Estados Unidos. Estará a pocas millas de Argentina e Inglaterra.