Video: una brutal pelea en un partido de la NBA terminó con 4 expulsados Promediando el partido entre Washington Wizards y Oklahoma City Thunder, un intercambio de empujones abajo del aro tras un doble escaló y terminó en una gresca entre los asientos del público. Tras una revisión del video, los árbitros sancionaron a dos jugadores por lado. Por + Seguir en







Cuatro jugadores fueron expulsados luego de la pelea entre Washington Wizards y Oklahoma City Thunder. Captura

Un partido de la NBA entre Washington Wizards y Oklahoma City Thunder fue escenario de una inusual pelea que comenzó con empujones abajo del aro y se extendió con una gresca entre los asientos del público. Cuatro jugadores, dos de cada equipo, fueron expulsados.

Todo comenzó tras un doble del alero de los Wizards, Anthony Gill, segundos antes de que sonara la chicharra. Luego del tanto, Jaylin Williams y Justin Champagnie comenzaron a empujarse debajo del aro. Gill y Ajay Mitchell, de Oklahoma City, se sumaron al altercado, que rápidamente escaló hasta la zona de asientos detrás del tablero.

Una vez restablecido el orden, los árbitros hicieron una larga revisión de lo ocurrido para llegar a una decisión. Champagnie y Williams recibieron dos faltas técnicas cada uno y fueron expulsados. Mitchell y Cason Wallace, de Thunder, recibieron una falta técnica cada uno y también fueron expulsados.

"No estuve de acuerdo con su criterio después de hablar con ellos y ver el partido en el descanso", sostuvo el entrenador de Oklahoma, Mark Daigneault, tras el encuentro. "Pero llevo mucho tiempo trabajando con [el jefe de árbitros] John Goble, y él me ayudó a resolverlo, así que tuvimos que aceptar nuestras diferencias y seguimos adelante", expresó.

El video de la pelea en un partido de la NBA que terminó con 4 expulsados Los árbitros hicieron una revisión del video de la gresca para tomar su decisión.

Embed A big brawl between the Thunder and the Wizards players, as Jayin Williams & Justin Champagnie bump each other, talking, and Ajay Mitchell intervenes, Justin hits in the face, and Ajay erupts, Anthony Gill and Cason Wallace join the brawl, Cameraman gets underneath all of it, and… pic.twitter.com/SbZoX8Uhjh — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 21, 2026