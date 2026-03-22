Video: una brutal pelea en un partido de la NBA terminó con 4 expulsados

Un partido de la NBA entre Washington Wizards y Oklahoma City Thunder fue escenario de una inusual pelea que comenzó con empujones abajo del aro y se extendió con una gresca entre los asientos del público. Cuatro jugadores, dos de cada equipo, fueron expulsados.
Todo comenzó tras un doble del alero de los Wizards, Anthony Gill, segundos antes de que sonara la chicharra. Luego del tanto, Jaylin Williams y Justin Champagnie comenzaron a empujarse debajo del aro. Gill y Ajay Mitchell, de Oklahoma City, se sumaron al altercado, que rápidamente escaló hasta la zona de asientos detrás del tablero.
Una vez restablecido el orden, los árbitros hicieron una larga revisión de lo ocurrido para llegar a una decisión. Champagnie y Williams recibieron dos faltas técnicas cada uno y fueron expulsados. Mitchell y Cason Wallace, de Thunder, recibieron una falta técnica cada uno y también fueron expulsados.
"No estuve de acuerdo con su criterio después de hablar con ellos y ver el partido en el descanso", sostuvo el entrenador de Oklahoma, Mark Daigneault, tras el encuentro. "Pero llevo mucho tiempo trabajando con [el jefe de árbitros] John Goble, y él me ayudó a resolverlo, así que tuvimos que aceptar nuestras diferencias y seguimos adelante", expresó.
El video de la pelea en un partido de la NBA que terminó con 4 expulsados
Los árbitros hicieron una revisión del video de la gresca para tomar su decisión.