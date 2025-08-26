Dolor de cabeza en Boca: se lesionó un titular y será baja para Miguel Ángel Russo

El Xeneize anunció que uno de sus futbolistas sufrió un inconveniente físico, por lo que su recuperación durará unas semanas.

Boca anunció que el defensor Marco Pellegrino sufrió una lesión muscular grado 2 en el obturador externo izquierdo , por lo que se estima que su recuperación durará unas semanas y el entrenador Miguel Ángel Russo deberá resolver quién lo reemplazará.

En un comunicado, el Xeneize confirmó la lesión de Pellegrino, que se trata de una dura baja debido a que jugó los últimos partidos como titular y fue uno de los futbolistas más destacados del equipo. De esta manera, se espera que Ayrton Costa lo reemplace para el partido del domingo contra Aldosivi en Mar del Plata, por la fecha 7 de la zona A del torneo Clausura 2025.

El jugador había sufrido una molestia durante el triunfo 2-0 de Boca sobre Banfield en la Bombonera , por lo que se estima que se lesionó en ese momento. Ahora, la recuperación del defensor de 23 años duraría entre tres y cinco semanas.

En tanto, Costa es el principal candidato para reemplazar a Pellegrino frente a Aldosivi, por lo que podría volver a jugar tras sufrir un desgarro el 20 de junio contra Bayern Munich , en la derrota 2-1 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes.

Boca volvió a la victoria, pero en el mercado de pases no se queda quieto: este martes cerró la salida del defensor, Marcelo Saracchi a Escocia, y ahora Miguel Ángel Russo deberá ponerse de acuerdo con Juan Román Riquelme para sumar un nuevo refuerzo .

El uruguayo, con pocos minutos desde su llegada al Xeneize y relegado desde la llegada de Russo, fue cedido a préstamo a Celtic por una temporada, con cargo que oscilan los 100 mil dólares y sin opción de compra.

El uruguayo, que tiene contrato con el club argentino hasta el 31 de diciembre de 2027 y disputó 52 partidos y marcó 4 goles, partió este martes, primero a Londres para realizarse la revisión médica y tramitar su visado para el Reino Unido, para luego desembarcar a Glasgow.

Ahora con la salida de Marcelo Saracchi al fútbol escocés, a Boca se le liberó un cupo y tendrá la oportunidad de incorporar a un nuevo refuerzo, aunque será una búsqueda a contrarreloj ya que el mercado de pases cerrará el próximo 31 de agosto.

Sobre dicho punto, el periodista de ESPN que cubre el día a día del conjunto Xeneize, Diego Monroig, por el momento la dirigencia, de la mano de Juan Román Riquelme, y el cuerpo técnico “todavía no lo tienen definido” si realizarán un gran movimiento para sumar un nuevo jugador. “Van a tener que tener una celeridad muy importante”, sostuvo sobre el futuro movimiento.