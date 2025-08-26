26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Boca pierde un jugador, pero se le abre se le abre un cupo: ¿Riquelme se la juega y busca un refuerzo?

El defensor fue cedido a préstamos por un año y sin opción de compra al Celtic de Escocia. Como consecuencia de ello, Juan Román Riquelme trabaja a contrarreloj para incorporar un nuevo jugador.

Por
Marcelo Saracchi fue cedido a préstamo a Celtic y Boca busca reforzar la defensa

Marcelo Saracchi fue cedido a préstamo a Celtic y Boca busca reforzar la defensa

X: Boca Juniors

Boca volvió a la victoria, pero en el mercado de pases no se queda quieto: este martes cerró la salida del defensor, Marcelo Saracchi a Escocia, y ahora Miguel Ángel Russo deberá ponerse de acuerdo con Juan Román Riquelme para sumar un nuevo refuerzo.

Lleva más de seis meses sin tener minutos en la máxima categoría. 
Te puede interesar:

Era importante para Gago en Boca y ahora juega para la Reserva

El uruguayo, con pocos minutos desde su llegada al Xeneize y relegado desde la llegada de Russo, fue cedido a préstamo a Celtic por una temporada, con cargo que oscilan los 100 mil dólares y sin opción de compra.

El uruguayo, que tiene contrato con el club argentino hasta el 31 de diciembre de 2027 y disputó 52 partidos y marcó 4 goles, partió este martes, primero a Londres para realizarse la revisión médica y tramitar su visado para el Reino Unido, para luego desembarcar a Glasgow.

Embed

Este pase podría generarle un avance en su carrera, ya que podrá volver a tener el rodaje que le pedía Marcelo Bielsa y de esa manera ser considerado nuevamente para jugar en la Selección de Uruguay.

Con la salida de Saracchi, ¿Boca sumará un nuevo refuerzo?

Ahora con la salida de Marcelo Saracchi al fútbol escocés, a Boca se le liberó un cupo y tendrá la oportunidad de incorporar a un nuevo refuerzo, aunque será una búsqueda a contrarreloj ya que el mercado de pases cerrará el próximo 31 de agosto.

Sobre dicho punto, el periodista de ESPN que cubre el día a día del conjunto Xeneize, Diego Monroig, por el momento la dirigencia, de la mano de Juan Román Riquelme, y el cuerpo técnico “todavía no lo tienen definido” si realizarán un gran movimiento para sumar un nuevo jugador. “Van a tener que tener una celeridad muy importante”, sostuvo sobre el futuro movimiento.

Con la partida del uruguayo, el Xeneize no sólo libera un cupo para incorporar futbolistas en este mercado de pases, sino que también tendrá un cupo extra para extranjeros, por lo que si busca un nuevo refuerzo, no necesariamente deberá ser argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca le ganó a Banfield.
play

Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2-0 a Banfield y logró su segundo triunfo consecutivo

Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales.

A Ronaldo Nazário le preguntaron si prefería River o Boca y causó sorpresa con su respuesta

Maradona fue quien convenció a Palermo de firmar para Boca y no River.

La verdad del por qué Martín Palermo eligió a Boca y no a River: el rol clave de Maradona

Pedri coincidió con Messi en el Barcelona entre 2020 y 2021.

Ex compañero de Messi en Barcelona eligió entre Boca y River: su insólito razonamiento

En caso de ganar, Boca podría acercarse a los primeros puestos de la Zona A

Boca quiere hilvanar su segundo triunfo consecutivo de local ante Banfield

Bochini destacó a las hinchadas de River y Boca.

Bochini eligió entre Boca y River y causó sorpresa: "Es difícil"

Rating Cero

Swif y Kelce mostraron el anillo de compromiso en una sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

¿Qué conductor estuvo en pareja con la China Suárez?

Santiago Maratea tuvo un vínculo con la China Suárez

Los ríos del destino una nueva miniserie que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Los ríos del destino es la serie con solo 4 episodios que te deja sin palabras en Netflix: de qué se trata

La oficialización puso fin a especulaciones que crecían a medida que ambos dejaban pistas en público y en privado.

De Rosario a Barcelona: ¿cómo comenzó el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

La estrella de Eternals cuenta como es su historia en Marvel.

Marvel le prometió a una estrella de Eternals que tendría 5 películas más pero no sucedió: por qué cambió todo

últimas noticias

El funcionario se presentará en el Congreso.

En medio de la denuncia por corrupción, Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión

Hace 19 minutos
play

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Hace 28 minutos
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están acusados de liderar la organización.

La Argentina declaró organización terrorista al grupo venezolano Cártel de los Soles

Hace 48 minutos
Swif y Kelce mostraron el anillo de compromiso en una sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

Hace 1 hora
El comunicado fue compartido por el presidente Javier Milei en Instagram. 

Qué dice el comunicado de la droguería involucrada en los audios de las coimas en ANDIS

Hace 1 hora