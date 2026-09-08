8 de septiembre de 2026 Inicio
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Revelaron los cinco clubes que compiten por el Balón de Oro 2026 y hay una sorpresa sudamericana

a lista del Balón de Oro incluye a un equipo que jugó la Libertadores entre los candidatos, mientras que quedaron afuera gigantes como Real Madrid y Barcelona.

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Revelaron los cinco clubes que compiten por el Balón de Oro 2026: sorpresa sudamericana e importantes ausencias

Revelaron los cinco clubes que compiten por el Balón de Oro 2026: sorpresa sudamericana e importantes ausencias

Este martes dieron a conocer la lista de cinco clubes nominados al premio al mejor equipo del año en el fútbol masculino. Entre los candidatos aparece Flamengo, único representante sudamericano, mientras que sorprendió la ausencia de algunos de los nombres más importantes de Europa, entre ellos Real Madrid y Barcelona.

El exrugbier fue parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2003.
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El conjunto brasileño fue elegido por una campaña en la que consiguió varios de los principales títulos de Sudamérica. Flamengo ganó la Copa Libertadores 2025, su tercera consagración en seis años, y también se quedó con el Campeonato Brasileño, en una definición muy ajustada frente a Palmeiras. A esos logros sumó el Campeonato Carioca, conquistado en marzo tras vencer a Fluminense por penales.

El resto de los nominados está compuesto por cuatro equipos europeos. Arsenal aparece después de una temporada histórica bajo la conducción de Mikel Arteta. El equipo inglés cortó en mayo una espera de 22 años y volvió a conquistar la Premier League. Además, alcanzó la final de la Champions League, donde cayó ante PSG después de una definición por penales.

El PSG, en tanto, volvió a ser protagonista del máximo nivel europeo. El conjunto francés repitió el reconocimiento obtenido la temporada pasada luego de ganar nuevamente la Ligue 1 y la Champions League. En el torneo doméstico tuvo una dura pelea con Lens, mientras que en Europa superó a Arsenal en la final.

Otro de los candidatos es Bayern de Múnich, que tuvo una campaña destacada tanto en Alemania como en Europa. El equipo dirigido por Vincent Kompany perdió apenas un partido en la Bundesliga y dominó el torneo de principio a fin. En la Champions League protagonizó algunos de los partidos más atractivos del año, como el triunfo 4-3 ante Real Madrid y la goleada 6-1 sobre Atalanta, aunque quedó eliminado por PSG en una semifinal que terminó 5-4.

La nómina se completa con Bodø/Glimt, una de las grandes sorpresas de la temporada. El club noruego tuvo una destacada participación en la Champions League, donde consiguió empates ante Borussia Dortmund y Tottenham y luego derrotó a Atlético de Madrid y Manchester City. En la instancia previa a los octavos de final también eliminó a Inter de Milán, al que venció tanto de local como de visitante.

Los técnicos nominados al Balón de Oro

El Balón de Oro también dio a conocer a los cinco candidatos al premio Entrenador del Año 2026. La lista está integrada por Mikel Arteta, campeón de la Premier League con Arsenal; Luis de la Fuente, ganador del Mundial con la selección de España; Unai Emery, campeón de la Europa League con Aston Villa; Vincent Kompany, quien llevó a Bayern de Múnich a conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana; y Luis Enrique, ganador de la Champions League, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con PSG.

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