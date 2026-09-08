Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand tras la internación en el Mater Dei

La conductora de 99 años tiene una bronquitis desde la semana pasada y tuvo que suspender la grabación del sábado. ¿Cuándo será el próximo parte médico?

La diva de 99 años, Mirtha Legrand, fue internada en el sanatorio Mater Dei, luego de una bronquitis que padece desde la semana pasada. El último parte médico emitido explicó que quedará en una habitación común los próximos días.

El tema de la salud de la conductora siempre es reservado por parte de la familia y el mismo sanatorio se encargó de aclarar que ellos serán el único medio para confirmar todo tipo de información.

El doctor Enrique Echagüe, director de la institución, firmó el documento que explicó: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente ”.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico , siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluye.

Mirtha no asistió el viernes a la grabación del programa de El Trece. La noticia siempre genera preocupación por ser una persona mayor. Yanina Latorre contó que desde su familia no van a dar detalles, pero consideró que, si hubo una internación tuvo que ver con que la gravedad fue aún mayor.

“En personas de esa edad, tienen que cuidar que no se genere una neumonía”, contó la conductora en El Observador. El estado gripal llevó a que tenga más cuidados de los normales y la panelista del ciclo de radio, Julieta Argenta, contó que se arma un sector especial en el Mater Dei para evitar virus intrahospitalarios.

Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló un dato sobre la salud de Mirtha Legrand

Marcela Tinayre rompió el silencio y se refirió a la salud de la diva de los almuerzos que permanece internada en el sanatorio Mater Dei para realizarse estudios de control por una bronquitis. La conductora llevó tranquilidad al asegurar que Mirtha Legrand "está re bien” y que el cuadro el cuadro que atraviesa no reviste gravedad.

El parte médico oficial respalda esa versión y Tinayre que, con humor, atribuyó el malestar al frío nocturno y al espíritu activo de su madre. "Ella está re bien. Le pasa por salidora y hace frío por las noches", reveló.