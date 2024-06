Dibu Martínez reveló una nueva anécdota sobre la atajada a Kolo Muani: "Sabía que..."

Durante el podcast de Ben Foster, el guardameta de Aston Villa aseguró que no pensó “que fuera una atajada tan buena” al reconocer que hizo mejores. Sin embargo, haciendo más hincapié en la jugada puntual, aseguró que “esperaba que Otamendi fallara la pelota”.

“Estaba muy calmado porque esperaba que pasara eso, si no, no iba a estar capacitado para atajarla”, aseguró y recordó cuando Ángel Di María, contra Brasil en el Maracaná, definió por encima de Ederson en su salida.

E indicó: “Así que, si yo salía, me lo iba a poner por arriba, no podía ponerme tan cerca, eso pasaba por mi cabeza. Me fui adaptando a esa situación. Si me quedaba muy atrás, tenía pase al medio. Entonces había que cerrar el ángulo, pero no podía acercarme porque aún podía verme”.

La explicación del Dibu Martínez sobre la decisión que tomó en la atajada a Kolo Mauni

En una extensa explicación en Fozcast, Dibu Martínez explicó que tras haber trabajado con pares, Alemania, Inglaterra y sudamericanos, “los alemanes abren los brazos, los ingleses se estiran con las piernas, y los sudamericanos intuyen”, así que razonó: “Si intuyo mal, se acabó. Si me quedo como el estilo alemán, quizás no puedo ir hacia los costados, y si me estiro, no podré cubrir el espacio que quiero”.

“Hay que tomar una decisión, o vas, o te quedás, o lo atorás o te tirás. La forma que venía, en diagonal, si la cruza, puede errar el arco. Y yo voy diagonalmente hacia la izquierda. Vi el punto penal, así que sabía dónde estaba el arco”, sostuvo.

El marplatense detalló que la forma del cuerpo respecto a la pelota tiene un trabajo previo: “Estaba picando, así que no podía poner las manos muy bajas, porque dejaba la zona del hombro muy abierta. Si me tiraba, podía evadirme por la izquierda, así que dejé firmes la pierna izquierda y el brazo izquierdo y dije 'por favor, pegame en ese lado o en la cara', y solo quedó rezar”.

Embed - The SAVE which Won Argentina the World Cup!

El lamento de Kolo Muani por la atajada de Dibu Martínez

En febrero, el delantero francés, Kolo Mauni, brindó una entrevista a un medio de su país donde se refirió a la atajada de Emiliano Martínez en la final del Mundial Qatar 2022, que anuló la victoria de Francia y acercó a la Selección argentina a la tercera Copa del Mundo.

El atacante tuvo la oportunidad de convertir el cuarto gol para Francia faltando apenas unos segundos para la finalización del partido, cuando recibió una pelota y quedó mano a mano con el arquero argentino. Sin embargo, el pie izquierdo del Dibu impidió que se convierta en gol.

Kolo Muani dialogó con la cadena Bein Sport y habló la gran oportunidad que tuvo en la final del mundia. “En mi cabeza me decía: 'Ahí Randal, ahí tenes que tirar'. Intenté rematar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena atajada. Perdí ese duelo”, recordó.

“No se puede hacer nada. Ya es muy tarde. Todavía lo tengo atragantado y lo tendré de por vida, pero este gol que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro”, se lamentó el francés.