El lamento de Kolo Muani por la atajada del Dibu Martínez, a casi dos meses del Mundial: "Lo tengo..."

Kolo Muani, jugador del Eintracht Frankfurt, dialogó con la cadena Bein Sport y habló la gran oportunidad que tuvo en la final del mundia. "En mi cabeza me decía: 'Ahí Randal, ahí tenes que tirar'. Intenté rematar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena atajada. Perdí ese duelo", recordó.

Kolo Muani recordó la jugada que le tapó el Dibu Martínez en la final de #Qatar2022. ¡Elogio para el arquero argentino y motivación para seguir adelante!



El delantero confesó haber visto el video de la jugada en reiteradas oportunidades, lo que lo llevó a imaginar diferentes escenarios. "Después hubo otras soluciones. Pude bombearlo, encontrar a Kylian (Mbappe), pero en la acción no lo veo", reflexionó.

"No se puede hacer nada. Ya es muy tarde. Todavía lo tengo atragantado y lo tendré de por vida, pero este gol que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro”, se lamentó el francés.

El resto de la historia es conocida por todos: ante la tapada de Emiliano Martínez, la Argentina pasó a los penales contra Francia donde se impuso por 4 a 2 y levantó la Copa del Mundo.