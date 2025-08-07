Balón de Oro: Dibu Martínez fue nominado nuevamente a mejor arquero del mundo

El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, quedó nominado este jueves a mejor arquero del mundo, en el marco del Premio Yashin que se entregará en la gala del Balón de Oro el lunes 22 de septiembre, en el Teatro du Châtelet de París, Francia. Además, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron incluidos en el primer corte de jugadores elegidos para el premio a mejor jugador de la temporada.
La inclusión del guardameta de Aston Villa de Inglaterra podría darle la posibilidad de alzarse con el reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de haberlo conseguirlo en 2023 y 2024.
En lo que respecta a los nominados para la máxima estatuilla de la noche, el delantero de Inter y el mediocampista de Liverpool fueron elegidos en el primer listado que da a conocer la revista France Football para quedarse con el reconocimiento a mejor jugador de la temporada.
Balón de Oro 2025: fecha, horario y dónde será la ceremonia
La revista France Football será la encargada de entregar el Balón de Oro en la ceremonia que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025, con sede en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.