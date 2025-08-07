7 de agosto de 2025 Inicio
Balón de Oro: Dibu Martínez fue nominado nuevamente a mejor arquero del mundo

El guardavalla de la Selección argentina fue incluido en la lista de futbolistas y buscará el tercer éxito seguido en el Premio Yashin. La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Teatro du Châtelet de París, Francia. Además, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron incluidos en el primer corte para el premio a mejor jugador de la temporada.

Martínez, nominado nuevamente a mejor arquero del mundo.  

Aston Villa

El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, quedó nominado este jueves a mejor arquero del mundo, en el marco del Premio Yashin que se entregará en la gala del Balón de Oro el lunes 22 de septiembre, en el Teatro du Châtelet de París, Francia. Además, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron incluidos en el primer corte de jugadores elegidos para el premio a mejor jugador de la temporada.

El objetivo del cuerpo técnico es que pueda estar disponible para el partido del 16 de agosto frente a Los Ángeles Galaxy.
Atención Selección argentina: ¿llega Messi a recuperarse de su lesión para las Eliminatorias?

La inclusión del guardameta de Aston Villa de Inglaterra podría darle la posibilidad de alzarse con el reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de haberlo conseguirlo en 2023 y 2024.

En lo que respecta a los nominados para la máxima estatuilla de la noche, el delantero de Inter y el mediocampista de Liverpool fueron elegidos en el primer listado que da a conocer la revista France Football para quedarse con el reconocimiento a mejor jugador de la temporada.

Gxv1UwMWgAEGdeL

Balón de Oro: los rivales de Dibu Martínez nominados a mejor arquero del mundo

  • Alisson Becker, Liverpool, de la Premier League
  • Yassine Bono, Al-Hilal Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí,
  • Lucas Chevalier, Lille O. S. C. de la Ligue 1,
  • Thibaut Courtois, Real Madrid, de la Primera División de España.
  • Gianluigi Donnarumma, París Saint-Germain de la de la Ligue 1.
  • Jan Oblak, de Atlético de Madrid, de la Primera División de España.
  • David Raya, Arsenal F. C, de la Premier League.
  • Matz Sels, Nottingham Forest F. C. de la Premier League
  • Yann Sommer, de Inter de Milán de la Serie A.

El primer listado de jugadores nominados al Balón de Oro

  • Dembélé (PSG)
  • Donnarumma (PSG)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Dumfries (Inter Milan)
  • Haaland (manchester City)
  • Guirassy (Borussia Dormund)
  • Gyökeres (Arsenal)
  • Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munich)
  • Kvaratskhelia (PSG)
  • Lewandowski (F.C Barcelona)
  • Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter Milan)
  • Scott McTominay (Nápoles)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Joao Neves (PSG)
  • Pedri (F.C Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern de Munich)
  • Raphinha (F.C Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr (Real Madrid)
  • Salah (Liverpool)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (F.C Barcelona)

Balón de Oro 2025: fecha, horario y dónde será la ceremonia

La revista France Football será la encargada de entregar el Balón de Oro en la ceremonia que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025, con sede en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.

