1 de octubre de 2026 Inicio
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Día, horario y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Malasia de la Fórmula 1

El piloto afrontará un fin de semana clave en Sepang, con una sesión decisiva que marcará sus posibilidades antes de la carrera.

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El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.

El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.

El piloto Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine A526 para afrontar uno de los fines de semana más particulares de la temporada 2026. La Fórmula 1 regresa al Circuito Internacional de Sepang, Malasia, escenario que no recibía a la máxima categoría desde 2017.

El piloto pilarense buscará mejorar tras una dura participación.
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Todas las miradas argentinas estarán puestas especialmente en la clasificación, instancia determinante antes de la carrera del domingo. El exigente trazado malasio combina rectas extensas, curvas rápidas, altas temperaturas, humedad y la posibilidad de lluvias repentinas.

Día y horario de la clasificación del GP de Malasia de la F1

La clasificación de la Fórmula 1 en Sepang se disputará el sábado 3 de octubre a las 5 de la mañana, hora de Argentina. En Malasia comenzará a las 16, según el cronograma oficial publicado por la categoría.

En la carrera anterior, Franco Colapinto tuvo una sesión difícil.

En la carrera anterior, Franco Colapinto tuvo una sesión difícil.

Antes de la clasificación, los pilotos tendrán la tercera y última práctica libre desde la 1.30 de Argentina. El viernes se realizarán las dos primeras sesiones: la Práctica Libre 1 a la 1.30 y la Práctica Libre 2 a las 5.

La sesión del sábado definirá el orden deportivo de la parrilla, aunque en el caso de Colapinto existe un condicionante adicional: deberá cumplir una penalización de cinco posiciones en la grilla de largada, derivada del incidente ocurrido durante el GP de Azerbaiyán.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Malasia de la Fórmula 1

En Argentina, la actividad de Franco Colapinto y, especialmente, la clasificación del sábado, podrá seguirse en vivo por FOX Sports y mediante Disney+ Premium. La cobertura permitirá acompañar la lucha por las posiciones de salida desde las primeras horas de la mañana.

Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, que ofrece las sesiones en vivo en los mercados donde el servicio está disponible. Incluye además cámaras a bordo, diferentes señales y herramientas específicas para seguir la actividad de los pilotos.

El oriundo de Pilar tendr{a un fin de semana a pura acción.

El oriundo de Pilar tendr{a un fin de semana a pura acción.

Aunque habitualmente se lo menciona como GP de Malasia, la denominación oficial de esta fecha extraordinaria es GP de Bahréin en Malasia. La competencia originalmente prevista en Bahréin fue trasladada a Sepang, donde la clasificación será el sábado a las 5 horas y la carrera comenzará el domingo 4 a las 4 de Argentina.

Cabe destacar que la sede original fue cancelada y, por ello, la FIA decidió el trasladado de la carrera con motivo del conflicto en Medio Oriente, tras ataques en la región y fuertes restricciones al tráfico aéreo.

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