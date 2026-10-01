1 de octubre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto habló por primera vez del incidente con Lando Norris y cómo quedó la relación con Flavio Briatore y Pierre Gasly

El piloto argentino dejó pasar unos días y ante los micrófonos intentó bajar todas las repercusiones de lo que pasó después del choque, que lo dejó afuera en Bakú junto a su compañero y el corredor británico de McLaren.

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“Briatore es un gran líder y es de los mejores que he tenido”

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Franco Colapinto habló por primera vez del fuerte cruce que protagonizó con Lando Norris y cómo quedó la relación con Flavio Briatore y su compañero Pierre Gasly después del choque en Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El piloto dio las explicaciones correspondientes intentando bajar las repercusiones que hubo e intentar dar vuelta la página para pensar de lleno en lo que será su primera participación en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

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Una semana después de lo que pasó en las pistas, el pilarense reconoció que después de perder puntos en la fecha anterior, Flavio Briatore estaba enojado, “como todos en el equipo”, sin embargo, aseguró que “como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante”.

También destacó la figura y manera en la que Briatore manejó la situación interna: “Es un gran líder de equipo, uno de los mejores. Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas”.

Por otra parte, negó que este sea su “peor momento” y si bien aclaró que “hay momentos más complicados que otros”, destacó que “lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona”. “Ha sido uno de esos momentos donde aprendes. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí”, analizó intentando dar vuelta la página y enfocarse en este fin de semana que será su primera vez en la pista de Malasia.

Noticia en desarrollo.-

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