Di María confesó que la Selección tuvo una "ayuda" para ganar el Mundial Qatar 2022

El último episodio se centra en lo que fue el Mundial de Qatar, en el que confesó que la delegación contó con un factor externo al juego que les permitió jugar con más confianza para ganar el máximo título del fútbol.

Tras la derrota en el primer partido de la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita, Fideo habló con su esposa, Jorgelina Cardoso, y le hizo un pedido exclusivo: le pidió que le consiguiera cinta roja. “La energía siempre estaba, pero como que... Un ayudín. Un ayudín, un poquitito más”, dice el futbolista que supo vestir la camiseta número 11.

En el clip, Cardoso reconoció que antes de irse de Torino hacia Qatar, y llevó un rollo de cinta roja “por las dudas, por si pasa algo”. “No llevé un pedacito para Ángel, llevé el rollo”, aseguró. Cuando el rosarino se enteró le pidió que se lo llevara “ya”.

Angel Di María y su esposa

“Les repartí justo a los que normalmente estaban jugando, para que los proteja, para que se sientan con más confianza. Cuando alguien te da algo te sentís diferente. No sé, yo me lo pongo y me siento diferente”, aseguró.

El futbolista de Benfica confesó que le dio un lazo a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, quienes terminaron siendo figuras del Mundial: “Quería que las usen porque sabía que iba con energía. También le había tirado agua bendita a las cintitas. Era completita”.

En esa línea, el entrenador Lionel Scaloni ratificó la historia de las cintas rojas que había llevado la esposa del rosarino: “No le preguntan para qué, porque se las está dando Di María, y si las da Di María es palabra santa”.

Dónde ver la serie de Ángel Di María, “Romper la pared”

Este jueves 12 de septiembre se presentó una nueva serie documental titulada “Ángel Di María: Romper la pared”, que se podrá ver por la plataforma de streaming Netflix.

En esta producción, el rosarino revelará aspectos de su vida tanto dentro como fuera del campo, acompañado por testimonios de figuras cercanas como Leo Messi, Neymar y Lionel Scaloni.

El documental ofrece una visión profunda y personal de la vida del futbolista argentino, narrando su trayectoria desde sus modestos inicios hasta su consagración como figura clave de la Selección Argentina. Con imágenes exclusivas y relatos íntimos, la serie detalla su ascenso en el mundo del fútbol.