22 de septiembre de 2026 Inicio
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Jorge Macri pedirá juicio político contra la jueza que no aplicó la baja de imputabilidad: "Sentencia manchada de sangre"

La magistrada porteña Laura De Marinis sobreseyó a un adolescente de 14 años en una causa por robo al considerar que ese punto de la Reforma Penal Juvenil resulta regresivo y contradice normas internacionales.

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Jorge Macri pedirá juicio político contra la jueza que no aplicó la baja de imputabilidad: Sentencia manchada de sangre

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La iniciativa será impulsada ante la Legislatura porteña.

La comitiva porteña junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
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Macri cuestionó con dureza la resolución y sostuvo que los magistrados deben aplicar las normas aprobadas por el Congreso y no modificarlas mediante sus fallos. “Los jueces tienen que hacer cumplir la ley, no escribir leyes nuevas”, afirmó en declaraciones radiales. En esa línea, planteó que si la magistrada pretende modificar la legislación, debería hacerlo desde el ámbito legislativo.

El jefe de Gobierno también confirmó que instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para avanzar con la presentación. Además, anticipó que el Ejecutivo de la Ciudad apelará la decisión judicial y señaló que se trata de la primera vez que impulsa un pedido de estas características. “Vamos a apelar, esperamos tener éxito”, sostuvo.

El fallo que generó la reacción del gobierno de la Ciudad

La jueza De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, intervino en una causa iniciada por un intento de robo contra un hombre de 47 años. Según consta en el expediente, el adolescente y otros jóvenes habrían intentado sustraerle el teléfono celular, pero el hecho no llegó a concretarse debido a la intervención de un efectivo de la Policía de la Ciudad.

En su resolución, la magistrada hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa respecto del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años. De Marinis consideró que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva y sobreseyó al menor en este caso concreto.

Macri sostuvo que la nueva normativa contempla herramientas para intervenir frente a situaciones de este tipo sin que necesariamente impliquen una detención. Según explicó, existen medidas alternativas como la probation, tratamientos específicos o el seguimiento profesional. Para el mandatario porteño, la jueza contaba con instrumentos legales para actuar y decidió no aplicarlos.

El jefe de Gobierno también afirmó que el fallo transmite un mensaje negativo respecto de las consecuencias de cometer un delito. “Es un gran momento para discutir qué clase de jueces queremos”, expresó al defender su decisión de avanzar con el pedido de juicio político.

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