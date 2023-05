Demichelis le respondió a Figal: "Le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo"

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo 1-0 en el Superclásico, Micho expuso que Figal: "Le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo, donde en cada partido que se juega de local vienen 85 mil personas. Entonces, ahí si fue irrespetuoso con el adjetivo calificativo que le puso".

En la misma línea, Demichelis aseguró que el estadio Monumental es "el más grande de Sudamérica a nivel clubes" y volvió a la carga contra el exjugador de Independiente: "A lo mejor sentía respeto por este River, lo dejo ahí. No dijo que venía a ganar, sino a hacer un buen partido".

"No pude parar a nadie"

El director técnico del Millonario se refirió al escándalo que se produjo en el final del Superclásico, cuando ambos planteles se trenzaron en la mitad de cancha tras el gol que convirtió Miguel Borja y luego el árbitro Darío Herrera expulsó a seis jugadores: Agustín Palavecino, Ezequiel Centurión y Elías Gómez (los dos últimos estaban en el banco de suplentes de River); Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández y Nicolás Valentini en Boca. Además a Jorge Almirón.

"Se terminó ensuciando con el final que todos vieron. Como entrenador me puse enfrente de Vázquez para pararlo y fue imposible, era un toro. Así, lo poco que pude participar (...) Tardé en meterme porque sabía que si me metía yo venían todos atrás. De todas maneras no pude parar a nadie, ni la seguridad pudo. Hay cosas que no las podés controlar", explicó Demichelis.