Enzo Pérez: "Lo que hizo Palavecino no estuvo bien"

Miguel Borja, tras el triunfo de River sobre Boca: "Sabía lo que me estaba jugando"

"Hablamos bastante con Chiquito y también con Figal, que son los más grandes de Boca. Hubo muchísima gente que se metió de los dos lados: cuerpo técnico, jugadores que no estaban en la convocatoria. Es difícil ahí. Creo que para el espectáculo no está bueno. Obvio que lo que hizo Palavecino no está bien", explicó el capitán del Millonario.