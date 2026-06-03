Renault fabricará autos chinos en Brasil

Renault y Geely confirmaron que producirá el EX2 en Brasil, en el complejo industrial de Renault en Paraná, y se convertirá en el segundo modelo de la marca con fabricación local tras el anuncio previo del SUV eléctrico E5.

Geely producirá el EX2 en Brasil, un hatchback 100 % eléctrico que se fabricará en el complejo industrial de Renault en Paraná

La presencia de las automotrices chinas en Sudamérica sumó un nuevo capítulo . Renault y Geely anunciaron la producción local del EX2, un hatchback 100 % eléctrico que se fabricará en el Complejo Ayrton Senna, ubicado en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná.

El dato no pasó inadvertido porque confirmó un movimiento que empieza a repetirse en la región: las marcas chinas ya no solo desembarcan con modelos importados, sino que comienzan a buscar acuerdos industriales con fabricantes establecidos . En este caso, Geely avanzará con la producción del EX2 dentro de la estructura fabril de Renault en Brasil, como parte de la sociedad creada entre ambas compañías.

El modelo será producido en la planta CVU, sigla de Curitiba Veículos Utilitários, una de las instalaciones que forman parte del complejo brasileño de Renault. El EX2 será el segundo modelo de Geely fabricado localmente bajo la plataforma GEA, denominada Global Intelligent Electric Architecture. El primero será el Geely E5 , un SUV eléctrico cuya producción en Brasil ya había sido anunciada anteriormente dentro del mismo acuerdo industrial entre ambas marcas.

El Geely EX2 es un hatchback eléctrico orientado al uso urbano. En el comunicado, la compañía lo presentó como una propuesta accesible y eficiente para la movilidad diaria, con un posicionamiento pensado para competir tanto entre vehículos eléctricos de entrada como frente a modelos a combustión.

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La decisión de fabricarlo en Brasil tuvo como antecedente su desempeño comercial. Más allá de los números de ventas, la apuesta también se explica por la estrategia que Renault y Geely vienen desarrollando en el país vecino. Ambas compañías sellaron una alianza para compartir estructura industrial y acelerar su presencia en el mercado de vehículos electrificados, un esquema que ahora empieza a traducirse en nuevos proyectos de producción local. En ese contexto, el EX2 fue el auto eléctrico compacto más vendido del mundo y el vehículo más vendido de China en todos los segmentos durante 2025, con 465.775 unidades acumuladas en ese año.

En Brasil, el modelo fue lanzado en noviembre de 2025 y, según Renault Geely do Brasil, mostró un crecimiento sostenido de la demanda dentro del segmento B de vehículos eléctricos. Ese comportamiento comercial fue uno de los factores que influyó en la decisión de llevarlo a producción local.

Qué ofrece el Geely EX2

El EX2 fue desarrollado sobre una arquitectura eléctrica global y se ubica como una alternativa urbana dentro de la gama de Geely. Según la versión, puede incorporar sistemas avanzados de asistencia a la conducción, cámara panorámica de 540 grados, butaca del conductor con regulación eléctrica y techo bitono.

La marca también destacó su relación costo-beneficio, un punto central en el avance de los autos chinos eléctricos en distintos mercados. El objetivo de Geely es posicionarlo como una opción de acceso dentro de la electromovilidad, pero con equipamiento asociado a segmentos superiores.

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Aunque el anuncio corresponde al mercado brasileño, el dato tiene impacto regional porque confirma una nueva etapa para los fabricantes chinos en Sudamérica. En lugar de limitarse a exportar vehículos terminados desde Asia, Geely comenzará a producir otro modelo eléctrico en una planta ya instalada en el Mercosur, sumándolo al E5 ya anunciado para fabricación local, lo que podría abrir nuevas posibilidades para la estrategia regional de la marca. En ese sentido, y considerando el acuerdo estratégico entre Renault y Geely en Brasil, tampoco se puede descartar que más adelante el EX2 llegue a la Argentina, aprovechando las ventajas comerciales y logísticas que ofrece el bloque regional. Todo se da en un contexto donde marcas como BYD y Chery también empiezan a desandar sus planes industriales por estas latitudes.

La alianza entre Renault y Geely en Brasil

La producción del EX2 se enmarca dentro de la sociedad Renault Geely do Brasil, constituida el 3 de noviembre de 2025. A través de ese acuerdo, Geely asumió el 26,4 % de participación en Renault do Brasil, con el objetivo de fortalecer la operación de ambas marcas en ese país.

La cooperación apunta a desarrollar productos de cero y bajas emisiones, además de aprovechar la base industrial de Renault en Brasil. El Complejo Ayrton Senna cuenta con alrededor de 5.000 colaboradores y dos plantas: Curitiba Veículos de Passeio y Curitiba Veículos Utilitários.

Dentro de esa estrategia conjunta, el E5 fue el primer modelo confirmado para producción local, mientras que ahora el EX2 amplía la apuesta industrial de Geely en Brasil y refuerza el plan de electrificación de ambas compañías.

El anuncio también quedó vinculado al plan estratégico FutuREady de Renault. Fuera de Europa, el grupo francés busca acelerar su crecimiento internacional mediante acuerdos específicos, y el caso de Brasil aparece como uno de los ejemplos más concretos de esa estrategia.