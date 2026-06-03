Universitarios y posgrados: Japón ofrece becas para estudiantes argentinos con todos los gastos cubiertos El país asiático mantiene un esquema de diálogo con Argentina de más de 50 años de antigüedad. Hasta ahora, más de 500 becarios accedieron a este beneficio para completar sus estudios. Por Agregar C5N en









Enterate cómo acceder a las becas para argentinos en Japón 2026. Cortesía de prensa Embajada de Japón en Argentina

El Gobierno de Japón abrió la convocatoria 2026 para estudiantes y graduados argentinos interesados en continuar su formación académica. Las becas cubren pasajes, matrícula, alojamiento, alimentación, seguro médico y otros gastos de estadía. El programa está destinado a carreras universitarias, estudios terciarios, posgrados y perfeccionamiento docente. Más de 578 argentinos ya participaron de esta experiencia educativa y cultural en instituciones japonesas. Japón anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas para argentinos que deseen estudiar en universidades e instituciones académicas del país asiático. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación japonés, ofrece financiamiento integral para quienes busquen realizar estudios de grado, carreras terciarias, programas de posgrado o especializaciones docentes.

Desde la llegada del primer becario argentino hace 62 años, más de 578 estudiantes y profesionales participaron del programa, considerado uno de los principales mecanismos de intercambio educativo entre ambos países.

Monte Fuji Japón Tokio Reginald Pentinio

“Cada nueva convocatoria representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el vínculo entre Japón y Argentina a través de la educación y el intercambio cultural. Nos entusiasma ver cómo crece año tras año el interés de jóvenes y profesionales argentinos por conocer Japón desde adentro, formarse en sus universidades y vivir una experiencia transformadora”, señaló Noemí Murakami, encargada de becas de la Embajada de Japón en Argentina.

Cómo son las becas que ofrece Japón para estudiantes argentinos Becas para argentinos en Japón Cortesía de prensa Embajada de Japón en Argentina