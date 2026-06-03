3 de junio de 2026 Inicio
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Universitarios y posgrados: Japón ofrece becas para estudiantes argentinos con todos los gastos cubiertos

El país asiático mantiene un esquema de diálogo con Argentina de más de 50 años de antigüedad. Hasta ahora, más de 500 becarios accedieron a este beneficio para completar sus estudios.

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Enterate cómo acceder a las becas para argentinos en Japón 2026. 

Enterate cómo acceder a las becas para argentinos en Japón 2026. 

Cortesía de prensa Embajada de Japón en Argentina
  • El Gobierno de Japón abrió la convocatoria 2026 para estudiantes y graduados argentinos interesados en continuar su formación académica.
  • Las becas cubren pasajes, matrícula, alojamiento, alimentación, seguro médico y otros gastos de estadía.
  • El programa está destinado a carreras universitarias, estudios terciarios, posgrados y perfeccionamiento docente.
  • Más de 578 argentinos ya participaron de esta experiencia educativa y cultural en instituciones japonesas.

Japón anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas para argentinos que deseen estudiar en universidades e instituciones académicas del país asiático. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación japonés, ofrece financiamiento integral para quienes busquen realizar estudios de grado, carreras terciarias, programas de posgrado o especializaciones docentes.

Las revisiones vehiculares cuentan con una serie de modificaciones a partir de una decisión del Gobierno nacional.
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Desde la llegada del primer becario argentino hace 62 años, más de 578 estudiantes y profesionales participaron del programa, considerado uno de los principales mecanismos de intercambio educativo entre ambos países.

Monte Fuji Japón Tokio

Cada nueva convocatoria representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el vínculo entre Japón y Argentina a través de la educación y el intercambio cultural. Nos entusiasma ver cómo crece año tras año el interés de jóvenes y profesionales argentinos por conocer Japón desde adentro, formarse en sus universidades y vivir una experiencia transformadora”, señaló Noemí Murakami, encargada de becas de la Embajada de Japón en Argentina.

Cómo son las becas que ofrece Japón para estudiantes argentinos

Becas para argentinos en Japón

Qué gastos cubre el programa de becas para viajar a Japón

  • Pasaje aéreo de ida y vuelta entre Argentina y Japón.
  • Matrícula y cuotas universitarias.
  • Exámenes de ingreso.
  • Seguro médico.
  • Asignación mensual para alojamiento, alimentación, transporte y gastos personales.

Beca de posgrado “Kenkyuryugaku”

  • Permite realizar investigaciones académicas orientadas a maestrías, doctorados o especializaciones.
  • Tiene una duración de un año y medio o dos años.
  • Incluye seis meses de formación en idioma japonés.
  • Está destinada a graduados universitarios de hasta 34 años.

Beca universitaria “Gakubu”

  • Permite cursar carreras de grado en universidades japonesas.
  • Incluye un año de japonés intensivo.
  • Está orientada a estudiantes de entre 17 y 24 años que hayan finalizado la secundaria o estén cursando el último año.

Beca técnica “Senshugakko”

  • Ofrece formación terciaria en áreas como tecnología, educación, nutrición, comercio, bienestar y moda.
  • Incluye un año de idioma japonés y dos años de estudios técnicos.
  • Está destinada a jóvenes de entre 17 y 24 años.
Japón

Cómo es el proceso de selección

  • Los aspirantes deberán superar evaluaciones y entrevistas.
  • Los seleccionados viajarán a Japón para iniciar sus estudios en abril u octubre, según el programa elegido.
  • El beneficio puede representar hasta 15 millones de pesos anuales por estudiante, incluyendo cobertura médica.

Además del aspecto académico, las becas brindan una experiencia de inmersión cultural. Agustín Pinchevsky, ex becario en Tokio, afirmó que “estudiar en un país con una cultura tan interesante y distinta a la propia representó un gran desafío, pero también me trajo un sinnúmero de vivencias únicas e inolvidables”. Por su parte, Mariana Varela, egresada de una maestría en Keio University, destacó que “más allá de lo académico, fue una experiencia que definió mi camino profesional”.

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