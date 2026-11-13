13 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Mauricio Pochettino, nuevo técnico de Manchester United

El entrenador argentino dejó la Selección de Estados Unidos para hacerse cargo de los Diablos Rojos de Old Trafford, luego de la desvinculación de Michael Carrick.

Por
El argentino

El argentino, de 54 años, fue eliminado en octavos de final con la Selección de EEUU en el Mundial 2026.

AP Foto/Abbie Parr

Manchester United anunció que llegó a un acuerdo con Mauricio Pochettino para que sea el nuevo entrenador del club, luego de la salida del inglés Michael Carrick debido a que el equipo se ubica en zona de descenso en la Premier League de Inglaterra.

Pep Guardiola dirigiría por primera vez una selección.
Te puede interesar:

Bombazo: Guardiola es el gran candidato para dirigir a EEUU si Pochettino se va al Manchester United

El director técnico argentino de 54 años consiguió destrabar su salida de la Selección de Estados Unidos, con la cual alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, en el que perdió 4-1 frente a Bélgica.

El mayor obstáculo tenía que ver con la cláusula de u$s10 millones que lo unía a la selección estadounidense por el contrato que tenía hasta el Mundial 2030.

La salida de Pochettino genera un fuerte cimbronazo en Estados Unidos teniendo en cuenta que se produce en medio de la preparación del equipo para el cruce de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 ante Haití. Que se juega este sábado la ida y la vuelta el miércoles.

El Manchester United posó sus ojos en el DT argentino después de su paso por la selección estadounidense, donde logró resultados históricos y tras un paso trunco de Carrick, que solo sumó un triunfo y se encuentra en zona de descenso en la Premier League.

Una vez que se efectúe la salida, el argentino tendrá apenas unos días para acicalarse y calzarse el buzo de entrenador ya que el 22 de noviembre afrontará su primer compromiso en la liga inglesa, consolidando su retorno a Europa. Su debut será ante Liverpool en Anfield el 22 de noviembre y, según trascendió, ya mantuvo charlas con los dirigentes sobre el mercado de pases y los puestos a reforzar para la ventana de verano.

La trayectoria de Mauricio Pochettino como entrenador

  • RCD Espanyol (2009–2012): inició su carrera como entrenador luego de salvar al equipo del descenso en su primera temporada y consolidándolo en la mitad de tabla de LaLiga.
  • Southampton FC (2013–2014): dio el salto a la Premier League, donde además de llamar la atención por su estilo ofensivo, alcanzó el octavo puesto en la temporada 2013-14.
  • Tottenham Hotspur (2014–2019): protagonizó una de las etapas más exitosas del club londinense en la era moderna. Transformó al equipo en un habitual de la Champions League, fue subcampeón de la Premier League (2016-17) y llevó al club a la primera final de la UEFA Champions League de su historia en 2019 (cayendo ante el Liverpool).
  • Paris Saint-Germain (2021–2022): dirigió a un plantel repleto de estrellas (incluyendo a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé). Ganó los primeros títulos de su carrera como técnico: la Ligue 1 (2021-22), la Copa de Francia (2020-21) y la Supercopa de Francia (2020).
  • Chelsea (2023–2024): tras un inicio irregular, logró enderezar el rumbo en la segunda mitad de la temporada para clasificar al equipo a competiciones europeas y alcanzar la final de la Copa de la Liga (EFL Cup).
  • Selección de Estados Unidos (2024–2026): en septiembre de 2024 asumió su primer desafío al frente de un seleccionado nacional, con el objetivo central de preparar y dirigir al combinado estadounidense como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En una gesta histórica, logró conducirlo hasta los octavos de final.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El argentino, de 54 años, fue eliminado en octavos de final con la Selección de EEUU en el Mundial 2026.

Manchester United busca a Mauricio Pochettino para salir del fondo de la Premier League

La Selección juega en La Bombonera.

Comienza la era post Messi: la Selección recibe a Uruguay

Estudiantes, campeón de la Supercopa Argentina con gol de Lucas Alario en el alargue.
play

Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia y conquistó la Supercopa Argentina

Gustavo Alfaro confirmó que fue alcanzado por la crisis de Ueno Bank.

Alfaro confirmó que fue afectado por Ueno Bank: "Hoy no hablamos de fútbol, hablamos como pueblo"

Yan Diomandé le dio dinero a sus fanáticos en la previa con Costa de Marfi. (Imagen optimizada con IA)

Una figura del Real Madrid tuvo un gesto viral con los hinchas de su Selección: qué hizo

Varios jugadores regresarán al Millonario, con futuro incierto.

Quiénes son los jugadores que deben volver a River en diciembre

Rating Cero

Se trata del comentarista de la NBC ,Dan Hicks.

Murió Dan Hicks, locutor y comentarista de NBC Sports

¿Qué pasó en PH?

Gritos y ataque de llanto en PH: otro escándalo involucra a dos famosas

Entre los primeros ganadores argentinos se encuentran Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla, quienes consiguieron destacarse durante la Premiere, la ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan buena parte de los galardones.

Latin Grammy 2026: quiénes son los argentinos que ganaron y en qué categorías

¿Quién se llevó el Martín Fierro?

Martín Fierro de Cable 2026: uno por uno, todos los ganadores

C5N obtuvo cuatro estatuillas en los Martín Fierro de Cable 2026 por el destacado trabajo de sus periodistas.

C5N se quedó con tres estatuillas en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026

Rosario Ayerdi se llevó la estatuilla como mejor Labor Periodística Femenina en los Martín Fierro de Cable 2026. 

Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro a labor periodística femenina: "Queremos ser la voz de la gente"

últimas noticias

play

Crisis en una empresa de tractores en Córdoba: peligran 450 puestos de trabajo

Hace 10 minutos
Se trata del comentarista de la NBC ,Dan Hicks.

Murió Dan Hicks, locutor y comentarista de NBC Sports

Hace 43 minutos
El riesgo país no puede perforar el piso de los 800 puntos. 

Tras encontrar su nuevo piso, el riesgo país roza nuevamente los 830 puntos

Hace 49 minutos
El servicio de correo no funciona.

Microsoft Outlook sufre una caída mundial: la empresa descartó un ciberataque

Hace 1 hora
El argentino, de 54 años, fue eliminado en octavos de final con la Selección de EEUU en el Mundial 2026.

Pochettino, nuevo técnico de Manchester United: pagará una cláusula millonaria

Hace 1 hora