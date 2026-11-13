Mauricio Pochettino, nuevo técnico de Manchester United El entrenador argentino dejó la Selección de Estados Unidos para hacerse cargo de los Diablos Rojos de Old Trafford, luego de la desvinculación de Michael Carrick. Por Agregar C5N en









El argentino, de 54 años, fue eliminado en octavos de final con la Selección de EEUU en el Mundial 2026. AP Foto/Abbie Parr

Manchester United anunció que llegó a un acuerdo con Mauricio Pochettino para que sea el nuevo entrenador del club, luego de la salida del inglés Michael Carrick debido a que el equipo se ubica en zona de descenso en la Premier League de Inglaterra.

El director técnico argentino de 54 años consiguió destrabar su salida de la Selección de Estados Unidos, con la cual alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, en el que perdió 4-1 frente a Bélgica.

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026 El mayor obstáculo tenía que ver con la cláusula de u$s10 millones que lo unía a la selección estadounidense por el contrato que tenía hasta el Mundial 2030.

La salida de Pochettino genera un fuerte cimbronazo en Estados Unidos teniendo en cuenta que se produce en medio de la preparación del equipo para el cruce de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 ante Haití. Que se juega este sábado la ida y la vuelta el miércoles.

El Manchester United posó sus ojos en el DT argentino después de su paso por la selección estadounidense, donde logró resultados históricos y tras un paso trunco de Carrick, que solo sumó un triunfo y se encuentra en zona de descenso en la Premier League.

Una vez que se efectúe la salida, el argentino tendrá apenas unos días para acicalarse y calzarse el buzo de entrenador ya que el 22 de noviembre afrontará su primer compromiso en la liga inglesa, consolidando su retorno a Europa. Su debut será ante Liverpool en Anfield el 22 de noviembre y, según trascendió, ya mantuvo charlas con los dirigentes sobre el mercado de pases y los puestos a reforzar para la ventana de verano. La trayectoria de Mauricio Pochettino como entrenador RCD Espanyol (2009–2012): inició su carrera como entrenador luego de salvar al equipo del descenso en su primera temporada y consolidándolo en la mitad de tabla de LaLiga.

inició su carrera como entrenador luego de salvar al equipo del descenso en su primera temporada y consolidándolo en la mitad de tabla de LaLiga. Southampton FC (2013–2014): dio el salto a la Premier League, donde además de llamar la atención por su estilo ofensivo, alcanzó el octavo puesto en la temporada 2013-14.

dio el salto a la Premier League, donde además de llamar la atención por su estilo ofensivo, alcanzó el octavo puesto en la temporada 2013-14. Tottenham Hotspur (2014–2019): protagonizó una de las etapas más exitosas del club londinense en la era moderna. Transformó al equipo en un habitual de la Champions League, fue subcampeón de la Premier League (2016-17) y llevó al club a la primera final de la UEFA Champions League de su historia en 2019 (cayendo ante el Liverpool).

protagonizó una de las etapas más exitosas del club londinense en la era moderna. Transformó al equipo en un habitual de la Champions League, fue subcampeón de la Premier League (2016-17) y llevó al club a la primera final de la UEFA Champions League de su historia en 2019 (cayendo ante el Liverpool). Paris Saint-Germain (2021–2022) : dirigió a un plantel repleto de estrellas (incluyendo a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé). Ganó los primeros títulos de su carrera como técnico: la Ligue 1 (2021-22), la Copa de Francia (2020-21) y la Supercopa de Francia (2020).

: dirigió a un plantel repleto de estrellas (incluyendo a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé). Ganó los primeros títulos de su carrera como técnico: la Ligue 1 (2021-22), la Copa de Francia (2020-21) y la Supercopa de Francia (2020). Chelsea (2023–2024) : tras un inicio irregular, logró enderezar el rumbo en la segunda mitad de la temporada para clasificar al equipo a competiciones europeas y alcanzar la final de la Copa de la Liga (EFL Cup).

: tras un inicio irregular, logró enderezar el rumbo en la segunda mitad de la temporada para clasificar al equipo a competiciones europeas y alcanzar la final de la Copa de la Liga (EFL Cup). Selección de Estados Unidos (2024–2026): en septiembre de 2024 asumió su primer desafío al frente de un seleccionado nacional, con el objetivo central de preparar y dirigir al combinado estadounidense como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En una gesta histórica, logró conducirlo hasta los octavos de final.