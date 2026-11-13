Mauricio Pochettino, nuevo técnico de Manchester United

Manchester United anunció que llegó a un acuerdo con Mauricio Pochettino para que sea el nuevo entrenador del club, luego de la salida del inglés Michael Carrick debido a que el equipo se ubica en zona de descenso en la Premier League de Inglaterra.
El entrenador argentino dejó la Selección de Estados Unidos para hacerse cargo de los Diablos Rojos de Old Trafford, luego de la desvinculación de Michael Carrick.
Manchester United anunció que llegó a un acuerdo con Mauricio Pochettino para que sea el nuevo entrenador del club, luego de la salida del inglés Michael Carrick debido a que el equipo se ubica en zona de descenso en la Premier League de Inglaterra.
El director técnico argentino de 54 años consiguió destrabar su salida de la Selección de Estados Unidos, con la cual alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, en el que perdió 4-1 frente a Bélgica.
El mayor obstáculo tenía que ver con la cláusula de u$s10 millones que lo unía a la selección estadounidense por el contrato que tenía hasta el Mundial 2030.
La salida de Pochettino genera un fuerte cimbronazo en Estados Unidos teniendo en cuenta que se produce en medio de la preparación del equipo para el cruce de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 ante Haití. Que se juega este sábado la ida y la vuelta el miércoles.
El Manchester United posó sus ojos en el DT argentino después de su paso por la selección estadounidense, donde logró resultados históricos y tras un paso trunco de Carrick, que solo sumó un triunfo y se encuentra en zona de descenso en la Premier League.
Una vez que se efectúe la salida, el argentino tendrá apenas unos días para acicalarse y calzarse el buzo de entrenador ya que el 22 de noviembre afrontará su primer compromiso en la liga inglesa, consolidando su retorno a Europa. Su debut será ante Liverpool en Anfield el 22 de noviembre y, según trascendió, ya mantuvo charlas con los dirigentes sobre el mercado de pases y los puestos a reforzar para la ventana de verano.