16 de marzo de 2026 Inicio
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De qué murió Marcelo Araujo

El destacado periodista deportivo falleció en la madrugada del lunes. Fuentes cercanas a la familia informaron que no habrá velorio y que sus restos serán cremados en Chacarita.

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Murió Marcelo Araujo: la enfermedad que terminó con la vida del histórico relator de fútbol

Murió Marcelo Araujo: la enfermedad que terminó con la vida del histórico relator de fútbol

El periodismo deportivo argentino perdió a una de sus voces más reconocidas. El relator Marcelo Araujo murió en la madrugada de este lunes a los 78 años, luego de que su estado de salud se agravara por una neumonía.

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Según trascendió, el histórico narrador falleció alrededor de las 2 de la mañana tras permanecer internado durante los últimos días en el Hospital Italiano de Olivos, Vicente López. En el último tiempo, su cuadro general se había debilitado, en un contexto de problemas de salud que arrastraba desde hacía varios años.

Araujo llevaba un tiempo viviendo en un geriátrico y había atravesado distintos episodios médicos en los últimos años. Uno de los más complejos ocurrió en 2021, cuando sufrió un accidente doméstico en plena pandemia y posteriormente contrajo Covid-19. Ese cuadro lo mantuvo cerca de dos meses internado en terapia intensiva y luego debió continuar su recuperación durante varios meses en un centro especializado.

Aunque logró salir adelante en aquella ocasión, su estado físico nunca volvió a ser el mismo. Con el paso del tiempo, su salud fue mostrando un deterioro progresivo, que se acentuó especialmente en los últimos tres años.

En los días previos a su muerte, una neumonía agravó su situación clínica y finalmente provocó su fallecimiento. Fuentes cercanas a la familia informaron que no se realizará velorio. Sus restos serán cremados este martes a las 11 de la mañana en el Cementerio de la Chacarita.

Araujo fue durante décadas una de las voces más populares del fútbol argentino, con relatos que marcaron una época en la televisión y la radio y que lo convirtieron en una referencia ineludible del periodismo deportivo.

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