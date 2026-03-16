16 de marzo de 2026 Inicio
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Los mejores relatos de Marcelo Araujo: goles históricos y muletillas que marcaron una época

El relator falleció este lunes a los 78 años. Con un estilo histriónico, humorístico y cargado de frases inolvidables, transformó el relato televisivo en los años 90 y dejó gritos de gol que todavía resuenan en la memoria de los hinchas.

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Los relatos más recordados de Marcelo Araujo

Los relatos más recordados de Marcelo Araujo

La muerte de Marcelo Araujo a los 78 años cierra el capítulo de una de las voces más influyentes del periodismo deportivo argentino. Durante décadas fue el narrador central del fútbol televisado y se volvió inseparable del clásico programa Fútbol de Primera, donde relató el partido más importante de cada fecha.

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Araujo no sólo contaba lo que pasaba en la cancha. Construyó un estilo propio: histriónico, humorístico y repleto de latiguillos inconfundibles que marcaron una época. Sus frases se volvieron parte del folklore futbolero: “¿Estás crazy, Macaya?”, “Shut up” o “te lo devoraste”.

También tenía otra costumbre que lo distinguía: saludaba o nombraba a los futbolistas utilizando sus dos nombres, como si estuviera presentándolos ante el público y mencionaba los apellidos con un canto silábico.

El gol de Martín Palermo a River (Superclásico, Clausura 1999)

Uno de los relatos más recordados de Araujo fue el del gol de Martín Palermo en el Superclásico del 9 de mayo de 1999. Aquella tarde en La Bombonera, Boca Juniors venció 2-1 a River Plate y el grito del relator quedó grabado para siempre.

“776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino… ¡MARTEEEEEEEEEEN… GOL! ¡GOOOOOOL! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Palermo! ¡Golazo del Titán para el 2 a 1!” Ese alargado “Marteeeeen” se convirtió con el tiempo en uno de los audios más emblemáticos del fútbol argentino.

Embed - marteeeeeeeeeen

Gol de Diego Maradona a Argentinos Juniors (Apertura 1995)

En su regreso al fútbol argentino con Boca Juniors, Diego Maradona marcó un recordado tiro libre ante Argentinos Juniors. “¿Te acordás Diego? Acariciala. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese, ahí, ahí, ahí me gustaría. Ves, en ese ángulo que la metas. Acariciala nomás, soplala. Después se lo dedicás a tu vieja, a la Tota. A ver Diego… Diegoooo goooooool”.

Embed - Gol de Maradona en Boca de Tiro Libre en 1997

Gol de Luis Medero a Platense (Apertura 1992)

Uno de los momentos más curiosos de su carrera ocurrió tras un gol de Luis Adrián Medero ante Platense. “6 minutos, 20 segundos le quedan al partido. Boca está ganando 2 a 1. Se viene Medero, Medero, Medero, Medero, si lo hacés me voy. Medero… goooool, goooool de Boca. Luis Adrián Medero. Basta para mí, eh. Señoras y señores, buenas noches”. Tras el grito, Araujo cumplió su promesa y dejó de relatar el resto del partido.

Embed - Gol de Medero a Platense - Marcelo Araujo: "Si lo haces me voy" 1992

El penal errado de Tulio ante Uruguay (Copa América 1995)

Durante la definición por penales entre Brasil y Uruguay en la final de la Copa América 1995, el relator protagonizó otro momento recordado. “Ahora Tulio. Mirá, si hay alguno que quiero que erre un penal es este tipo. No me lo banco. Ahí le dice ‘tirámelo a la izquierda’, le dice Álvez. Ojalá lo erres, Tulio. No te soporto. Tulio, Álvez, Álvez. Grande, ‘Flaco’. Señoras y señores se lo atajaron, qué placer por favor, a Tulio”.

Embed - Uruguay 1 Brasil 1 (23 de julio de 1995). Final Copa América. Archivos de Gustavo

El gol de Marcelo Salas a Atlético Nacional (Supercopa 1997)

En la semifinal de la Supercopa Sudamericana 1997, Marcelo Salas marcó un gol memorable para River Plate frente a Atlético Nacional. “Señoras y señores, este es el fenómeno, el fenómeno, golazo. Golazo del fenómeno, golazo del fenómeno. Goooool, gooooolazo de este fenómeno que es el chileno José Marcelo Salas”.

Embed - Salas golazo Supercopa 97

El gol de Claudio Caniggia a Brasil (Mundial 1990)

Otro de los relatos más recordados fue el del gol de Claudio Caniggia ante Brasil en los octavos del Copa Mundial de la FIFA Italia 1990, tras una jugada histórica de Diego Maradona.

“Maradona. Alemao que no. Sigue Diego, sigue Diego, picó Caniggia. Vamos Diego, lo estaban agarrando. Caniggia, la ley de la ventaja. Caniggia, ahora o nunca. El triunfo Caniggia, goooool, goooool argentino. Claudio Caniggia. La Argentina 1, Brasil 0. Cuando nos comían los nervios, vio que se podía soñar, que Aladino frotaba la lámpara, que aparecía el genio aunque sea en un pincelazo de Diego Maradona y que por allí Caniggia resolviera, concretara lo que amaga permanentemente en cada partido. Argentina 1 a 0”.

Embed - Argentina 1 Brasil 0 - Mundial Italia 1990 - Gol Claudio Caniggia Relato Marcelo Araujo

El día que le sonó el celular en pleno relato

Uno de los momentos más cómicos del relato de Araujo fue cuando le sonó el celular en pleno relato de un partido entre Banfield e Independiente, justo antes de un golazo de Federico "el pocho" Insúa para el rojo.

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