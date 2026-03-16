Murió el histórico relator de fútbol Marcelo Araujo Según dejó trascender la familia, el periodista falleció a la madrugada de este lunes, luego de una larga internación en Vicente López. No habrá velorio y será cremado en el Cementerio de la Chacarita este martes. Por + Seguir en







Marcelo Araujo fue uno de los principales relatores de fútbol de la década del 90.

El histórico relator deportivo Marcelo Araujo murió en la madrugada de este lunes a los 78 años. Según trascendió, falleció alrededor de las 2 AM luego de haber estado internado durante los últimos días en un hospital de Vicente López. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, no habrá velorio. Sus restos serán cremados este martes a las 11 en el Cementerio de la Chacarita.

Araujo fue una de las voces más reconocidas del fútbol argentino durante décadas y un protagonista central en la transformación del relato deportivo en televisión. Con un estilo intenso, frases que se volvieron populares y una narración pensada para la pantalla, modificó la manera de contar los partidos para millones de televidentes.

Su momento de mayor popularidad llegó en los años 90 como relator principal de Fútbol de Primera, el programa que dominó las noches de domingo y marcó una época en las transmisiones del campeonato local. Allí consolidó una recordada dupla con el comentarista Julio Ricardo.

A diferencia del relato clásico heredado de la radio, Araujo imprimió velocidad, dramatismo y un tono más televisivo a las transmisiones. Su estilo marcó a toda una generación de relatores y ayudó a instalar una nueva forma de narrar el fútbol en la pantalla.

A lo largo de su trayectoria relató Mundiales, Copas Libertadores y cientos de partidos del fútbol argentino, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del periodismo deportivo del país.

Con su muerte se apaga una figura clave de la televisión deportiva argentina, cuya manera de relatar el juego dejó una huella profunda en la historia del fútbol televisado.