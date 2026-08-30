Muebles de diseño y parque con lago: así es la casa de Mery del Cerro

La vivienda de la pareja combina una estética contemporánea con materiales cálidos, espacios amplios y detalles de diseño que se integran con un entorno natural privilegiado.

La propiedad se caracteriza por sus espacios amplios, una estética contemporánea y una marcada integración con el entorno natural.

Muebles de diseño y parque con lago : la propiedad de Mery del Cerro y Meme Bouquet se destaca por una propuesta arquitectónica que combina modernidad, materiales nobles y una fuerte conexión con la naturaleza. Así es su casa.

Así, la casa del matrimonio se caracteriza por los espacios amplios, los muebles de estilo, los recursos nobles y un entorno pensado para disfrutar tanto del interior como de la vida al aire libre.

Más allá de la estética, la construcción refleja una forma de habitar pensada para disfrutar de cada rincón sin perder de vista el vínculo con el paisaje. La distribución prioriza la amplitud, la luminosidad y la integración entre los distintos sectores, mientras que el entorno ofrece un escenario ideal para la vida cotidiana y los momentos de descanso en familia.

La casa de Mery del Cerro es moderna y sofisticada, pero con una impronta cálida , donde el diseño convive con la naturaleza . Uno de los principales protagonistas de la propiedad es el hormigón visto , que aparece en paredes y techos y aporta una impronta moderna e industrial. La presencia de madera, fibras naturales y distintos elementos decorativos permite generar un contraste y suavizar la apariencia del material.

Uno de los ambientes que más llama la atención es el living principal , que cuenta con techos de doble altura y grandes ventanales . La amplitud del espacio permite aprovechar el ingreso de luz natural y genera una conexión visual permanente entre el interior de la vivienda y el paisaje exterior.

El hormigón visto ocupa un lugar destacado tanto en algunas paredes como en el techo. Sin embargo, el ambiente incorpora diferentes elementos que aportan calidez y hacen que el resultado sea menos industrial. En el centro del living se encuentra un hogar a leña moderno, acompañado por un espacio destinado al almacenamiento de los troncos.

El estilismo es otro de los aspectos que caracterizan la casa de la famosa pareja. Un amplio sillón de cuero color suela funciona como una de las piezas principales de la sala de estar y está acompañado por butacas en tonos como verde oliva y rosa viejo.

El ambiente se completa con una mesa ratona de madera maciza y grandes lámparas colgantes realizadas con fibras tejidas, que aportan textura y refuerzan el estilo natural de la vivienda. La elección de los muebles permite combinar diferentes materiales y colores sin perder la armonía general de los espacios.

Los dormitorios mantienen la misma línea estética que el resto de la vivienda, aunque presentan una deco más relajada y orgánica. Predominan los tonos neutros y cálidos, combinados con textiles en colores terracota, mostaza y blanco. Uno de los recursos utilizados son los respaldos de cama confeccionados en esterilla de ratán, que aportan una textura natural y contrastan con otros materiales presentes en la arquitectura.

El exterior de la propiedad es uno de sus grandes atractivos. El jardín cuenta con una piscina rodeada por un deck de madera, además de una abundante vegetación. Las especies de gran tamaño generan un entorno de aspecto tropical y permiten integrar la vivienda con el paisaje. Los espacios exteriores fueron pensados como una extensión de los ámbitos interiores, con sectores destinados a disfrutar del aire libre y del entorno natural.