De la bronca de Franco Colapinto a la felicitación de Flavio Briatore: las reacciones tras la qualy de la F1 El pilarense había comenzado el fin de semana con algunos inconvenientes, pero logró revertirlas junto al equipo y el domingo largará muy cerca de los 10 mejores. Hay ilusión de sumar puntos en esta temporada. Por + Seguir en







Colapinto, muy cerca de sumar puntos en la carrera del domingo.

Franco Colapinto largará 12° en la carrera del domingo por el Gran Premio de China de la Fórmula 1 y todas las expectativas están puestas en que finalmente pueda sumar puntos como piloto de Alpine.

Luego de lo que fue la primera carrera sprint de la temporada, Colapinto encaró uno de los formatos que más le ha costado desde su llegada a la Fórmula 1: la clasificación por tandas. Sin embargo, el argentino logró una vuelta sólida y terminó muy cerca del corte para ingresar al último segmento.

Si bien quedó detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, logró acortar las distancias y de haber terminado 16°, pasó a ser 12°. En cuanto a números, el primer corte para la Q2 lo pasó en el 10º puesto (1m33s634) y solo quedó a cinco milésimas de superar el segundo.

Con la exigencia y la autocrítica que lo caracteriza, Colapinto habló con la prensa algo enojado después de no haber podido avanzar a la Q3. Más que nada habiendo estado tan cerca de lograrlo: "Mejoramos y sabemos dónde nos falta. Cuando te falta poco para pasar, la verdad te da mucha bronca"; reconoció el piloto oriundo de Pilar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032744181479727173&partner=&hide_thread=false "MEJORAMOS Y SABEMOS DONDE NOS FALTA. CUANDO TE FALTA POCO PARA PASAR, TE DA MUCHA BRONCA"



Colapinto no ocultó su bronca por quedar tan cerca de meterse en la Q3



#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/GTzUYuGcRK — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026 Con cierta disconformidad con el equipo por los fallos técnicos que se hicieron evidentes el viernes, que incluyeron una insólita detención, se notó una evolución en esta última qualy. Es por eso que Flavio Briatore, jefe de equipo de Alpine, apenas terminó la participación del argentino, se acercó a saludarlo: lo abrazó y lo felicitó.