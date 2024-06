De Bielsa a Gareca: los siete entrenadores argentinos de la Copa América 2024

scaloni Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, logró tener un nombre en una Copa América, la de Brasil 2021.

Uruguay: Marcelo Bielsa

El Loco, un ícono del fútbol mundial, provocó una revolución en Uruguay. Le dio una identidad, y fue el responsable de la transición de una generación a otra en el fútbol charrúa. Tras no pasar la primera ronda en Qatar 2022, la Federación uruguaya fue a buscar a Marcelo Bielsa en 2023, y el argentino no defraudó. No sólo está segundo en las Eliminatorias, sino que también se dio el lujo de ganarle al campeón del mundo en la Bombonera, la única derrota de la Selección argentina desde su coronación en Qatar.

Referente de grandes entrenadores como Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Bielsa no es profeta en su tierra y todavía provoca desamores en nuestro país. Campeón con Vélez y Newell's, y hacedor de una Selección imbatible en las Eliminatorias 2022, la eliminación con la Argentina en primera ronda en el Mundial de Corea-Japón siempre será un recuerdo difícil de olvidar. El rosarino con 68 años irá por su primera Copa América con figuras como Federico Valverde, José María Giménez, Ronald Araujo, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur y el eterno Luis Suárez.

bielsa uruguay Bielsa asumió en 2023, tras haber dirigido el Leeds United en el fútbol inglés.

Chile: Ricardo Gareca

El Tigre Ricardo Gareca tendrá un gran desafío en Chile: devolverle la gloria a la Roja tras no clasificar al Mundial de Qatar 2022 y bajar mucho el nivel en Sudamérica. Un prócer en el fútbol peruano tras llevar a esa Selección al Mundial de Rusia 2018 y quedar a las del de Qatar, el argentino de 66 años buscó cambiar de aire y el país trasandino será su nuevo hogar.

La Copa América Estados Unidos 2024 marcará el puntapié inicial oficial de la era Gareca en Chile, con la esperanza de que las decepciones de los últimos años empiecen a ser parte del olvido. Un torneo continental que le cae de maravillas a la Roja tras el bicampeonato de 2015 y 2016.

gareca cuerpo Gareca siempre tuvo la ilusión de dirigir la Selección argentina, un hecho que siempre estuvo lejos de suceder.

Colombia: Néstor Lorenzo

El sello del argentino Néstor Lorenzo en el conjunto cafetero ya es una marca registrada. Ayudante de campo en la brillante etapa de Néstor Pékerman, el subcampeón del mundo con Argentina en Italia 90, desde que asumió la dirección técnica del combinado Tricolor en 2022 no sabe lo que es la derrota. El entrenador argentino tomó las riendas de un seleccionado que venía de capa caída tras la mala presentación en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, en las que no pudo clasificar a la cita mundialista.

"Colombia está en un buen momento porque hay varios jugadores consolidados en clubes europeos y sudamericanos. Pero pretendemos que sean más. Acá hay jugadores que saltan a Europa por lo que pudieron mostrar en la Selección”, dijo el DT argentino de 58 años que está haciendo sus primera armas como entrenador principal, tras acompañar a Pekerman durante más de diez años.

nestor lorenzo Lorenzo llegó en 2022 a la Selección colombiana tras dirigir en Melgar de Perú.

Venezuela: Fernando Batista

Fernando "Bocha" Batista, un viejo conocido de nuestro fútbol, es hermano del Checho, campeón del mundo en 1986, e hijo de José, motor fundamental del Club Parque, hacedor de grandes ídolos. Su llegada a la Vinotinto se dio como colaborador del cuerpo técnico de José Pekerman, aunque luego de una conflictiva salida del tricampeón mundial juvenil con Argentina, quedó confirmado por la Federación a cargo de la Selección mayor, con un gran rendimiento en las Eliminatorias (cuarto puesto) y un sueño: clasificar por primera vez a Venezuela a un mundial.

batista Batista ilusiona a los venezolanos con jugar por primera vez un mundial.

Batista ha tenido un gran paso en las selecciones juveniles de nuestro país. Logró la medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019 y el recordado Preolímpico 2020 en Colombia, con un equipazo con figuras como Alexis Mac Allister (su ahijado), Matías Zaracho y Julián Álvarez, que llevó a la Selección a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

batista argentina Gaich, Mac Allister, Zaracho y Julián Álvarez, junto al Bocha en Colombia 2020.

Paraguay: Daniel Garnero

El exjugador de Independiente hizo una gran carrera como director técnico en Paraguay. El Dani logró ocho títulos en el fútbol guaraní y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia de ese país. Ese palmarés le valió para asumir el mando de la Selección paraguaya tras el mal paso de Guillermo Barros Schelotto, otro argentino.

Tendrá su primera experiencia en una Copa América y su máximo objetivo es llevar a la Albirroja al mundial de 2026. Por ahora, Paraguay ocupa el séptimo lugar en la general, lo que le esta dando un lugar en los playoffs por un lugar en la cita mundialista.

garnero Garnero dirigió en Argentina a Arsenal, Independiente, Banfield y San Martin SJ, entre otros.

Costa Rica: Gustavo Alfaro

El argentino de 61 años está afianzado en el plano internacional y es uno de los grandes entrenadores de Sudamérica. Se consagró con la clasificación a Qatar 2020 de la Selección de Ecuador en una Eliminatoria de ensueño para la Tri, que estuvo cerca de pasar de ronda en el Mundial. Fue contratado por los ticos, en 2023, para hacerse cargo del cambio generacional tras el retiro de la leyenda Keylor Navas y apostar a un plantel que tiene de promedio 24 años.

"Vamos a jugar contra los mejores equipos del mundo considerando esta parte y nosotros estamos con un equipo en formación. Obviamente vamos a querer ir a ganar con toda la ilusión, pero tenemos que juntar experiencia", soltó el Profesor, que tuvo una dilatada trayectoria en nuestro país. Su último club fue el recordado Boca, post Madrid 2018, quien ganó una Liga Profesional y una Supercopa argentina.