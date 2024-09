Dan a conocer los audios del VAR en el polémico penal para Colombia contra Argentina

En la primera instancia el árbitro chileno, Piero Maza, decidió no sancionar penal, pero posteriormente se produjo la intervención del VAR para que revise la jugada. Tras repetir la acción en varias oportunidades decidió cobrar la máxima sanción dentro del área.

Los audios del VAR en el polémico penal a Colombia contra Argentina

En el análisis de la jugada, la Confederación Sudamericana señala que “se produce una disputa sobre el balón” y que el futbolista de Colombia recibe “una falta imprudente” por parte de Otamendi, quien golpea con el pie izquierdo el tobillo del atacante sin disputar el balón”.

En un principio, el árbitro principal, el chileno Piero Maza aseguró que no ve la falta. Sin embargo, su compatriota y encargado del VAR, Juan Lara, insistió en la necesidad de una revisión más detallada de la jugada desde diferentes ángulos y velocidades.

Desde la cabina del VAR indicaron que “pasa de largo el pie derecho y con el izquierdo golpea” y agregaron: “Con el pie recogido termina golpeando el tobillo”. Finalmente, Maza, consideró que se trató de una falta “sin amonestación”.

Embed - ELIMINATORIAS 2026 | REVISIÓN VAR | COLOMBIA vs. ARGENTINA | MINUTO 53

El enojo de Lionel Scaloni sobre el penal a favor de Colombia contra Argentina

Tras el partido, que Argentina perdió ante Colombia por 2 a 1, Lionel Scaloni se refirió a la falta sancionada crucial para el resultado final.

“Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, aseguró.

Al mismo tiempo, si bien reconoció que “los cinco del VAR vieron penal, ya está”, también aclaró que “sinceramente no es que no veo penal, sino que el fútbol es un deporte que también hay que mirar mucho lo que te rodea”. “Lo que hizo Muñoz te dice todo, no protesta en ningún momento, pero bienvenido para su equipo. Le dije eso al borde de la cancha y él se reía. Ya está, no hay que darle mucha vuelta. Es evidente que el penal condicionó el partido. No pudimos empatarlo, a nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros con todo lo que pasó nos puso nerviosos”, sentenció.