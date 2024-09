Leandro Paredes se quejó del arbitraje: "No fue penal"

"No fue penal, Nico (Otamendi) se tira por delante, y mis compañeros me dicen que no hay infracción", aseguró el futbolista que volvió a la titularidad en lugar de Alexis Mac Allister. Enseguida, advirtió que "lo raro es que no vieron la de Julián (Álvarez)", en referencia a una jugada del primer tiempo, en la que el delantero argentino chocó con el arquero Camilo Vargas.