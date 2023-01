Cuti Romero reveló por qué le gritó un gol en la cara a Mbappé en la final del mundial. 

"Parece que siempre somos los malos los argentinos pero me había dado mucha bronca porque Enzo (Fernández) fue a hablarle y lo trató muy mal, me hizo enojar y justo hizo el gol Leo y me salió festejarle en la cara", contó el exjugador de Belgrano de Córdoba "Cuti" en una entrevista con la radio D Sports en la que se refirió a su celebración del gol de Messi en el tiempo extra.