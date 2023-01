Lionel Scaloni reveló cómo fue la charla técnica antes de la final contra Francia. 

"La charla técnica fue muy emotiva porque fueron cuatro años de trabajo para eso. Preparamos el partido y dijimos lo que creíamos necesario", relató el DT en una entrevista al programa radial español El Partidazo de Cope. "Fue un agradecimiento y ahí paré, no pudimos seguir de la emoción", agregó.

Scaloni contó además que todavía no volvió a ver la final aunque sostuvo que tiene todo registrado en su mente. "No volví a ver la final, pero la tengo en mi cabeza. Hasta el minuto 80 sabía que el partido era espectacular, pero a partir de ahí fue diferente. Fue una lástima no haberlo cerrado en los 90 minutos", expresó

Luego el técnico habló de la atajada de Emiliano "Dibu" Martínez ante el delantero Kuolo Mani, en los últimos minutos del partido contra Francia.

"Quizá si vuelvo a ver la jugada, la pelota entra. Fue una jugada clave y se terminaba todo ahí, lo que hubiese sido muy injusto", apuntó el director técnico de la Argentina.