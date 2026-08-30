30 de agosto de 2026 Inicio
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Incendios forestales en Colombia: hay cuatro focos simultáneos y más de 30 mil hectáreas afectadas

Los focos ígneos en Rodeo Alto, Santa Elena, Alto de Las Moras y San Cristóbal, ponen en alerta a la ciudad y al gobierno recién asumido de Abelardo de la Espriella.

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Tolima es el epicentro de la crisis ambiental en Colombia.

Tolima es el epicentro de la crisis ambiental en Colombia.

En medio de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto que dejó más de 330 muertos, ahora Colombia enfrenta una nueva emergencia ambiental. Cuatro incendios forestales simultáneos en Medellín, con focos en Rodeo Alto, Santa Elena, Alto de Las Moras y San Cristóbal, ponen en alerta a la ciudad y al gobierno recién asumido de Abelardo de la Espriella.

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El viernes 28 de agosto se desataron cuatro incendios forestales en Medellín, generando columnas de humo visibles desde distintos barrios y alarma en zonas residenciales. Los focos más comprometidos se ubican en el cerro de Las Tres Cruces, Rodeo Alto, Santa Elena y San Cristóbal. Tanto bomberos como organismos de gestión del riesgo trabajan en conjunto para contener las llamas, mientras la ciudad permanece en alerta naranja.

La emergencia ambiental ocurre apenas 20 días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto, con más de 330 muertos, más de 4.400 heridos y 185.000 familias damnificadas. El sismo destruyó alrededor de 31.000 viviendas y afectó infraestructura crítica en 16 departamentos, dejando a Colombia en un escenario de desastre nacional.

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El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto de 2026 en Cali, apenas tres días antes del terremoto, enfrenta una gestión marcada por la emergencia constante. Desde que asumió, tuvo que decretar estado de desastre nacional, coordinar la reconstrucción y ahora atender simultáneamente los incendios forestales que se expanden por Antioquia y otros departamentos.

Entre las zonas más afectadas se encuentra el departamento de Tolima que concentra la emergencia más grave del país, con al menos 22.000 hectáreas consumidas por el fuego en 28 municipios. Las llamas arrasaron bosques, áreas seminaturales y cultivos, dejando un impacto ambiental que podría ser irreversible en algunos suelos. Municipios como Ortega, San Luis, Guamo, Coyaima y Chaparral figuran entre los más comprometidos

La combinación de sequía, fenómeno de El Niño y acción humana agrava el panorama, con más de 19 incendios activos en seis departamentos del país. Medellín se suma a los focos de Tolima, Nariño y Cundinamarca, lo que evidencia una capacidad de respuesta al límite. En medio de la reconstrucción por el terremoto y la emergencia ambiental, Colombia enfrenta un desafío doble: recomponerse de la tragedia sísmica y contener el avance del fuego.

Colombia en llamas: incendios forestales en Tolima

Tolima es el departamento más golpeado por los incendios forestales en Colombia con más de 20.000 hectáreas devastadas, 22 municipios en alerta y graves daños en cultivos, fauna y vías estratégicas.

Los incendios se mantienen activos en 14 municipios, con especial gravedad en Suárez y Carmen de Apicalá, donde el fuego se extendió por más de 7 kilómetros en varias veredas. También en Coello, San Luis y Armero Guayabal la contención apenas alcanza el 40 %, lo que mantiene a las comunidades en máxima alerta. Incluso la doble calzada Ibagué–Espinal fue alcanzada por las llamas, complicando la movilidad y aumentando el riesgo para poblaciones cercanas.

El desastre afectó 28.000 hectáreas agropecuarias, golpeando a más de 2.600 productores y dejando pérdidas millonarias. Además, 163.000 animales quedaron en riesgo por falta de alimento y agua.

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