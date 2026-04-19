De qué jugador se trata: fue campeón en el fútbol argentino más de una vez y luego del retiro se dedicó a otro rubro

Tras ganar títulos en equipos del país y sumar experiencia internacional, reorientó su trayectoria hacia inversiones vinculadas a bienestar y producción.

La historia de Santiago Ladino se inscribe dentro de un recorrido que combina logros deportivos en el fútbol argentino y una posterior reconversión hacia actividades fuera del ámbito profesional de la competencia. Su paso por equipos de primera división le permitió alcanzar títulos y consolidarse como parte de planteles destacados.

Su presente incluye participación en iniciativas de bienestar, métodos alternativos de salud y colaboración con organizaciones sociales.

Luego del retiro, incorporó experiencias en medios de comunicación antes de enfocarse en proyectos de inversión vinculados a producción sustentable y salud.

Su etapa inicial comenzó en el fútbol argentino y se consolidó con participación en equipos que obtuvieron títulos locales durante la década del 2000.

La carrera deportiva incluye consagraciones con Vélez Sarsfield y Banfield, además de pasos por clubes de Argentina y Europa que ampliaron su recorrido profesional.

Durante su carrera, el exdefensor desarrolló una trayectoria que incluyó experiencia en clubes locales e internacionales , con participación en distintos torneos que marcaron su crecimiento dentro del deporte. Ese recorrido le dio exposición y continuidad en distintos contextos competitivos.

Con el final de su etapa como futbolista, se produjo un cambio de dirección que lo llevó primero a incursionar en medios de comunicación y, posteriormente, a enfocarse en el desarrollo de proyectos de inversión. En ese marco, uno de sus principales emprendimientos actuales es su participación en Acqua Garden , una iniciativa dedicada a la producción de alimentos mediante sistemas hidropónicos sin uso de agroquímicos ni pesticidas, además de involucrarse en propuestas vinculadas al bienestar y la salud.

Santiago Ladino nació el 21 de octubre de 1980 en Buenos Aires y comenzó su carrera profesional en Vélez Sarsfield , donde logró consolidarse como defensor bajo la dirección técnica de Carlos Compagnucci. Su rendimiento le permitió integrarse al primer equipo y formar parte del plantel que obtuvo el Torneo Clausura 2005 .

El recorrido de Santiago Ladino en el fútbol argentino incluyó etapas en clubes como Vélez Sarsfield y Banfield, además de experiencia internacional en Europa que amplió su trayectoria deportiva.

Con el tiempo, su carrera continuó en otros equipos del fútbol argentino y del exterior, ampliando su experiencia en diferentes contextos competitivos. También fue parte de Banfield, donde consiguió el Torneo Apertura 2009 , sumando un nuevo título a su trayectoria profesional.

El recorrido de Ladino incluyó además pasos por el fútbol europeo, con actuaciones en el Lorca Deportiva de España y el Bari de Italia. En el ámbito local también defendió camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Atlético Tucumán y All Boys, manteniendo continuidad en el profesionalismo.

Su vida después del retiro

Tras su retiro de la actividad profesional, Ladino inició una etapa vinculada a los medios de comunicación, donde trabajó en el Canal de la Ciudad abordando temáticas relacionadas con la violencia en el fútbol, las barras bravas y aspectos políticos vinculados al deporte.

Con el tiempo, ese camino fue reemplazado por una mirada orientada al desarrollo de proyectos personales. Su transición lo llevó al ámbito del emprendimiento, donde participó como inversor en Acqua Garden, una iniciativa centrada en la producción de alimentos mediante sistemas hidropónicos sin agroquímicos ni pesticidas.

Santiago Ladino ahora Tras su retiro del fútbol profesional, su vida tomó un nuevo rumbo hacia proyectos de inversión, iniciativas de bienestar y participación en espacios vinculados a producción sustentable.

En paralelo, también se involucró en proyectos vinculados a saunas y tinas basadas en el método Wim Hof, además de colaborar con una ONG orientada a la asistencia de comunidades en situación de vulnerabilidad. Estas actividades reflejan una etapa centrada en el bienestar y la diversificación de intereses luego de su carrera deportiva.