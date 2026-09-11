Fin del container en River: Matías Viña se fue a Cruzeiro y ya no quedan borrados en Cantilo Con las salidas de Matías Viña a Cruzeiro y Fabricio Bustos a Coritiba, el club de Núñez le puso punto final al polémico proceso de aislamiento de sus futbolistas marginados. El Millonario había invertido alrededor de u$s45 millones en los 13 jugadores. Por Agregar C5N en









El uruguayo de 28 años nunca logró adaptarse al fútbol de River.

El polémico capítulo de los futbolistas relegados en River Plate llegó a su fin tras un proceso de 87 días y una inversión de u$s45 millones de dólares que no fue la esperada. Con las partidas del defensor uruguayo Matías Viña y del lateral derecho Fabricio Bustos, el predio de Cantilo, el espacio cercano al Estadio Monumental donde el grupo de marginados se entrenaba de forma separada, se vació definitivamente.

La salida de Matías Viña se concretó mediante un acuerdo entre Cruzeiro y Flamengo, club dueño de su ficha que aceptó cederlo a préstamo por seis meses sin opción de compra al equipo de Belo Horizonte. El lateral uruguayo de 28 años finalizó anticipadamente su cesión en Núñez, donde apenas disputó 14 partidos oficiales y quedó al margen del equipo para evitar activar una cláusula de compra obligatoria fijada en u$s4,5 millones si alcanzaba el 50% de las presencias del año. Por su parte, Fabricio Bustos acordó la rescisión de su contrato -que expiraba en diciembre de 2027- para continuar su carrera profesional en el Coritiba de Brasil.

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O Cabuloso acertou a contratação do lateral-esquerdo uruguaio por empréstimo, junto ao Flamengo, até o fim da atual temporada!



Deixe sua mensagem de boas-vindas, Nação! pic.twitter.com/2wGzlgPoVZ — Cruzeiro (@Cruzeiro) September 11, 2026 La nómina de futbolistas que pasaron por Cantilo incluyó a 13 profesionales apartados por la dirigencia tras el primer semestre del año. Nombres de experiencia como Germán Pezzella, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Kendry Páez formaron parte de esta lista junto a varios juveniles e incorporaciones recientes. El éxodo masivo se resolvió progresivamente mediante cinco rescisiones de contrato, seis cesiones a préstamo y la finalización de dos préstamos temporales.

En el aspecto financiero, la medida representó una pérdida patrimonial considerable, dado que River había desembolsado alrededor de u$s45 millones en la incorporación de este grupo de futbolistas sin haber logrado vender a ninguno durante el mercado de pases. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo priorizó liberar una masa salarial estimada en u$s25 millones anuales. Estos recursos fueron destinados a financiar la llegada de nueve refuerzos en una fuerte renovación del plantel profesional.