12 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso Loan: la fiscal afirmó que el nene fue sustraído y que "los siete acusados saben qué pasó"

Tamara Pourcel descartó la hipótesis de que el niño se haya perdido, cruzó las declaraciones de Laudelina Peña y Antonio Benítez y advirtió que el pacto de silencio en el juicio oral comenzó a resquebrajarse.

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El juicio por el caso Loan podría extenderse hasta el año que viene.

El juicio por el caso Loan podría extenderse hasta el año que viene.

En el marco del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, la fiscal Tamara Pourcel ratificó que la hipótesis principal del Ministerio Público es la sustracción del menor, descartando la pista del accidente o que se haya extraviado. La funcionaria aseguró que Loan no se fue solo, sino que "lo levantaron y se lo llevaron", enfatizando que los siete imputados por la maniobra de sustracción conocen perfectamente qué ocurrió con el niño.

Walter Maciel, uno de los acusados en la causa que investiga la desaparición de Loan.
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En una entrevista con Radio con Vos, Pourcel fue categórica respecto a los testimonios brindados en el proceso judicial y afirmó que no le cree a ninguno de los acusados que declararon hasta el momento. "No le he creído las lágrimas a Laudelina o a Benítez", aseveró la fiscal, destacando que las acusaciones cruzadas y las contradicciones entre sus dichos -como la controversia sobre el origen de un cuchillo secuestrado- demuestran cómo empieza a romperse el pacto de silencio entre los sospechosos.

Entre los elementos probatorios más determinantes que sostiene la acusación se destacan las pericias odorológicas, las cuales detectaron rastros de olor de Loan en la camioneta perteneciente a Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Asimismo, Pourcel remarcó que pruebas como el botín del niño y las huellas halladas en el terreno fueron deliberadamente plantadas en el lugar para desviar la investigación inicial.

La fiscalía también puso la lupa sobre el rol del abogado José Codazzi, señalado por Laudelina Peña por supuesta manipulación y por haber impulsado versiones falsas. Pourcel confirmó que el letrado se encuentra actualmente detenido por otras causas -incluidos expedientes por estafas- y ratificó que concurrirá a declarar como testigo al Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde se evaluará si incurrió en falso testimonio.

Finalmente, ante la complejidad del proceso judicial que contempla a 17 imputados y más de 100 testimonios pendientes, la fiscal estimó que el debate oral podría extenderse hasta el año 2027. Si bien la fiscalía resguarda los detalles de su hipótesis final por respeto al dolor de los padres del niño, María Noguera y José Peña, ratificó que continuará trabajando para presentar la verdad definitiva al momento de formular sus alegatos.

El juicio por el caso Loan contempla a 17 imputados y más de 100 testimonios pendientes.

El juicio por el caso Loan contempla a 17 imputados y más de 100 testimonios pendientes.

Antonio Benítez sostuvo que Laudelina "sabe la verdad" sobre la desaparición

Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, declaró en el juicio que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes y apuntó contra su exesposa y tía del niño, Laudelina: "No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada".

Se trata del segundo imputado que presta testimonio luego de la comparecencia de su expareja, quien pidió perdón por mentir y lloró. Benítez se quebró durante su declaración, atinó a responder preguntas de su defensor Enzo Di Tella y aseguró que es inocente.

"El domingo 9 de junio fuimos con mis hijos a lo de Catalina y Laudelina cocinó. Yo compré carne de pollo", recordó Antonio y agregó: "Me sorprendió la actitud de (María Victoria) Caillava y (Carlos Guido) Pérez, me sentí incómodo, no sabía quiénes iban a estar y tampoco sabía que iban a estar ellos".

El imputado negó tener contactos con la exfuncionaria municipal y el capitán de la Armada y sostuvo que Laudelina o la abuela Catalina pudieron haber invitado a Caillava y Pérez para que participaran del almuerzo realizado el 13 de junio de 2024. El tío político de Loan puntualizó que el vínculo con Laudelina no se encontraba en un buen momento porque él le era infiel: "Ella siempre me reclamaba. Yo tenía otra mujer".

"Con Laudelina la única comunicación que tenemos es por nuestros hijos. Ella me pregunta cómo están", señaló Benítez y negó haberse cambiado de remera durante la búsqueda de Loan.

El imputado por la desaparición de Loan Peña en Corrientes Antonio Benítez detrás de su abogado, Enzo Di Tella.

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